Selen Görgüzel'e 'Gülşen' yorumu!

"EVLİLİĞİMİN BİTİŞ NEDENİ BU SAHNE DEĞİLDİ!"

Basın mensuplarının, "Boşanma sebebinizin tiyatro oyununda partneriniz ile öpüşmeniz olarak yorumlandı." ifadelerinin ardından açıklama yapan ünlü isim, "Bakın arkadaşlar; ben bunu sosyal medyamdan da defalarca açıkladım. Kesinlikle bunun benim tiyatro sahnem ile hiçbir alakası yoktur, zaten beyefendi (Hamdi Alkan), beni bu sahnelere ve ezberime bir hoca olarak çalıştırmıştı. Hatta benim rol arkadaşım kendisine, 'Böyle bir sahneden rahatsız olur musunuz? İstiyorsanız bu sahneyi atabiliriz.' dedi. O da, 'Olur mu öyle şey? Sonuçta ben de tiyatrocuyum, bu bir sanat. Böyle bir şeyi sormamış olun.' dedi. Bu da benim bu konu ile ilgili son açıklamam olsun. Çünkü gerçekten hiçbir alakası yok. Evliliğimin bitiş nedeni ne işim ne de bu sahneydi... Evlilik bu. Başlar, biter... Sağlıklı olalım, gerisi hallolur. Çocuklar da üzüldü ama farkındalar hepsi. Mutluluk için atılmış her şeyi mantıklı karşıladılar." şeklinde konuşmuştu.