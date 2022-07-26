"ÖMÜR BOYU DOSTUZ"



Mahkeme sonrası Selen Görgüzel, sosyal medya hesabından, "9 yıl beraber ağlayıp, beraber güldük... Aynı havayı soluduk. Çok sevdik, sevildik, çok didiştik, çok barıştık, unutulmaz anılar biriktirdik. Hastalıkta ve sağlıkta da hep beraberdik. Bugün karı-koca ilişkimiz bitse de biliyorum ki ömür boyu dost olarak hayatlarımızda hep var olacağız... Kızıma ve bana kattığın tüm güzellikler için teşekkürler Hamdi Alkan... Başarı ve mutluluk daima seninle olsun..." açıklamasını yapmıştı. Hamdi Alkan da bu sözleri sayfasına taşımıştı.