Ünlü şarkıcı ve oyuncu Selen Görgüzel Alkan, sosyal medya hesabından yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Bodrum'da tatil yapan Görgüzel, fotoğrafına, "Bir dakika boyunca burada böyle durmak hiç kolay kolay değil, o yüzden 'story'de kalmasın' diyen sporcu arkadaşlara selam olsun." notunu düştü.

Görgüzel gelen yorumların ardından fotoğrafını kısa süre sonra sildi.

Selen Görgüzel, 2014 yılında oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan’la nikah masasına oturmuştu. Eşi Hamdi Alkan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu 'O Hayat Benim' dizisindeki 'Cevriye' karakteriyle büyük bir kitle tarafından tanındı.