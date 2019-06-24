24 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türk sineması ve tiyatrosunun önemli isimlerinden Enis Fosforoğlu, geçirdiği kalp krizi sonucu 71 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçı, bir süre önce geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırılmış, tedavisinin ardından taburcu edilmişti.
"İÇİM YANIYOR"
Oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel Alkan, sosyal medya hesabından hayatını kaybeden Enis Forforoğlu ile fotoğrafını paylaştı. Selen Görgüzel, üzüntüsünü "Abim, babam, hocam, sırdaşım, arkadaşım gitti. İçim yanıyor..." sözleriyle dile getirdi.
Fosforoğlu, bugün saat 11.00'de İ.B.Ş.T. Kadıköy Haldun Taner Sahnesi’nde düzenlenecek olan törenin ardından Moda Camii'nde son yolculuğuna uğurlanacak.
Sanatçı Enis Fosforoğlu'nun kardeşi başarılı oyuncu Ferdi Merter Fosforoğlu da dokuz ay önce yaşamını yitirmişti.
KIZIYLA BİRLİKTE YAŞIYORDU
Enis Fosforoğlu, aynı zamanda tiyatrocu olan kızı Seren Fosforoğlu ile Büyükada'da baba-kız birlikte yaşıyorlardı.
EN SON CEM YILMAZ'IN FİLMİNDE OYNAMIŞTI
Sanatçı son olarak 2014 yılında Cem Yılmaz'ın yönetmenliğini yapıp başrolünü oynadığı 'Pek Yakında' filminde rol almıştı.
CEM YILMAZ: TEK TESELLİMİZ OYNADIĞIMIZ FİLMDE SONSUZA KADAR ONUNLA ANILACAĞIZ
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Enis Fosforoğlu'nun ölümüyle ilgili olarak sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında:
"Sevgili Enis abimizi kaybetmisiz..Allah rahmet eylesin.Tum sevenlerinin basi sagolsun. Tesellimiz, oynadigimiz bir filmle sonsuza kadar beraber anilacagiz.Mekani cennet olsun" ifadelerine yer verdi.
— Cem Yılmaz (@CMYLMZ) June 22, 2019
ENİS FOSFOROĞLU KİMDİR?
Enis Fosforluoğlu, 1948 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiş tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur.
Sanatçı Renan Fosforoğlu ve Mualla Kavur'un oğlu olan Enis Fosforoğlu, Belkıs Dilligil (teyzesi),Avni Dilligil (eniştesi),Aliye Rona (eniştesinin kızkardeşi) gibi sanat kökenli bir aileden gelmektedir. Tiyatro ve dublaj sanatçısı Ferdi Merter ile kardeştirler. Kızı da tiyatro sanatçısı; Seren Fosforoğlu... 1970 - 1976 yılları arasında Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde görev yaptı. Değişik tiyatro toplulukları içinde rol aldı, kendi adına tiyatro kurarak uzun yıllar birçok sanatçının yetişmesine katkıda bulundu. Sinema filmleri çeviren sanatçı, senaryo ve yönetmenlik denemesinde de bulundu.
ÖDÜLLERİ
1981 - “En yi yönetmen ödülü”
1989 - “Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım” Jüri özel ödülü
1999 - "Lions" İletişim Ödülü
FİLMOGRAFİSİ
Pek Yakında - 2014
Mavi Kolye - 2004
Keloğlan - 2003
Mutluyüz Ailesi - 2001
Şükran Büfe - 1999
Seven Unutmaz - 1978
Zor Oyunu Bozar - 1978
Derbeder - 1977
Herkesin Sevgilisi - 1970
Zeyno - 1970
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