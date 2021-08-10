Rengarenk klip!

Sözleri Sezen Aksu’ya ait olan "Efendilik Bitti" adlı şarkıyla dinleyenlerinin karşısına çıkan Selen Erkmen, çalışmasında 90’lı yılların büyüsünü yansıtarak, müzikseverler karşısında hareketli ve olağanüstü bir duruş sergiledi.

Urla ve Çeşme'de çekimi tamamlanan şarkının video klip yönetmenliği ünlü oyuncu Sarp Levendoğlu eşliğinde çekildi. Eğlenceli sahneleriyle izleyenleri geçmişe götüren projede Selen Erkmen’in keyifli ve neşeli halleri dikkat çekti.