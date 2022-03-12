Selden zarar gören balıkçılara maddi destek

AA

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Bartın, Kastamonu ve Sinop'taki sel felaketinde zarar gören, 12 metreden küçük balıkçı gemisi sahiplerine, tekne büyüklüğüne göre 2 bin lira ile 2 bin 900 lira arasında ödeme yapılacağını bildirdi.

Kirişci, yazılı açıklamasında, Bartın, Kastamonu ve Sinop'ta 11 Ağustos 2021'de sel felaketi meydana geldiğini hatırlattı. Bu felakette balıkçıların da zarar gördüğünü belirten Kirişci, "Bartın, Kastamonu ve Sinop illerinde geleneksel kıyı balıkçılığı yapan 12 metre altı küçük ölçekli balıkçı teknesi sahiplerinin felaketten gördükleri zararın bir kısmı karşılanacak." ifadelerini kullandı.

Balıkçıların sıkıntılarını bildiklerini, ellerinden gelen tüm desteğin verileceğini vurgulayan Kirişci, birlikte çözüm üreteceklerine inandığını kaydetti.

Kirişci, sel sonrası deniz tabanına sürüklenen materyallerin av sahalarını bozmasıyla av araçlarının zarar gördüğüne dikkati çekerek, bundan dolayı av miktarında da düşüş meydana geldiğini belirtti.

Sağlanacak desteğe ilişkin detayları paylaşan Kirişci, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın tensipleriyle bu illerdeki balıkçıların kötü durumdaki ağlarının onarımı ve tekne bakımı masraflarının bir kısmını karşılamak için 12 metreden küçük (12 metre hariç) balıkçı gemisi sahiplerine, 2022 yılı içinde alacakları, 'geleneksel kıyı balıkçılığı' destekleme miktarı kadar, toplamda balıkçı başına, tekne büyüklüğüne göre 2 bin lira ile 2 bin 900 lira arası ödeme yapılacak."

Öte yandan, Bakan Kirişci'nin detaylarını paylaştığı desteğe ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanmıştı. Karara göre, üç ildeki söz konusu balıkçılara ilave destek olarak 1000 lira ile 1450 lira arası ödeme yapılacak. Geleneksel kıyı balıkçılığı desteğiyle birlikte bu tutar, teknenin boyuna göre toplamda 2 bin lira ile 2 bin 900 lira arasını bulacak.