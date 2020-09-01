Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOSGEB tarafından sel bölgesine yönelik başlatılan "Acil Destek Kredisi Programı" kapsamında işletmelerin 100 bin liraya kadar kredi kullanabileceğini belirterek, "Kredi faizinin tamamı KOSGEB tarafından karşılanacak. Yani işletmelerimiz krediyi sıfır faizli olarak kullanacak. Kredi vadesinin ilk 12 ayı ödemesiz olacak." ifadelerini kullandı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Giresun'un Dereli ilçesinde, "Ekonomik ve sosyal hayatın süratle normale dönmesi için afetten zarar gören KOBİ’ler için 100 bin liraya kadar faizsiz kredi desteği devreye sokulmuştur." diye vatandaşlara seslendiği hatırlatıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçen Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ilgili kuruluşu KOSGEB, sel felaketinin yaşandığı bölgeye dönük olarak "Acil Destek Kredisi Programı" başlattı.
3'eER AYLIK EŞİT TAKSİTLER
Bakan Varank, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan ve selden etkilenen esnaf ve KOBİ’lere verilecek faizsiz kredinin detaylarını duyurdu.
Rize Çayeli'nde 13-14 Temmuz'da, Giresun'da da 22-23 Ağustos'ta kuvvetli sağanak yağış nedeniyle sel felaketi yaşandığını anımsatan Varank, "Selden etkilenen işletmelerimiz durumlarını valilik, kaymakamlık gibi ilgili resmi makamlardan belgelendirerek bu programdan yararlanabilecek." ifadesini kullandı.
Varank, işletme başına 100 bin lira üst limitli kredi faizinin tamamının KOSGEB tarafından karşılanacağını belirterek, şunları kaydetti:
"Yani işletmelerimiz krediyi sıfır faizli olarak kullanacak. Kredi vadesinin ilk 12 ayı ödemesiz olacak. Daha sonra ödemeler, 3’er aylık eşit taksitler halinde toplam 36 ay olarak yapılacak. Biz bu mekanizmayı daha önce, Elazığ ve Malatya depremlerinden zarar gören firmalarımız için kullanmıştık. Düzce ve İstanbul Eminönü’nde yaşanan sel hadiselerinde de KOSGEB hemen devreye girmiş ve yaraları hızlıca sarmıştı."
KGF DEVREYE GİRECEK
Varank, teminat sıkıntısı çeken KOBİ ve işletmeler için Kredi Garanti Fonu'nun devreye gireceğini bildirdi.
Öte yandan Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalınma İdaresi (DOKAP) üzerinden AFAD'a 20 milyon lira aktardıklarını belirten Varank, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla aktarılan bu kaynak, zarar gören köy yollarının acil ihtiyaçları için kullanılacak.” bilgisini verdi.
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