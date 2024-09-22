Selde kaybolmuştu! Cansız bedeni bulundu

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Trabzon'un Pelitli Mahallesi'nde sahilde gezinen vatandaşlar denizde hareketsiz yatan bir kişiyi fark edip, durumu polise bildirildi. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekipler tarafından sudan çıkarılan ceset otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Yapılan incelemelerde cesedin, 2 gün önce Sürmene'de meydana gelen selde kaybolan işitme engelli Ali Kemal Demir'e (65) ait olabileceği ihtimali üzerine Demir'in ailesine haber verildi.

KAYBOLDUĞU İLÇEYE 35 KM MESAFEDE BULUNDU

Adli Tıp Kurumu'na gelen aile fertleri, cesedin, kayıp Ali Kemal Demir olduğunu teşhis etti. Kaybolduğu ilçeye yaklaşık 35 kilometre mesafede bulunan Demir'in cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanması sonrası ailesine teslim edilecek.

Yaşanan gelişme sonrası Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Sürmene'ye gelerek Demir ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Vali Yıldırım, kentte selin vurduğu doğu ilçelerinde sürdürülen çalışmalar hakkında da yetkililerden bilgi aldı. *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.