Selde kaybolan 4 kişi için gıyabi cenaze namazı kılındı - GİRESUN

İl Müftüsü Muhittin Oral'ın, Hacı Miktad Camisi'nde öğle namazı sonrası kıldırdığı cenaze namazına, Vali Enver Ünlü, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir ile kayıpların yakınları ve vatandaşlar katıldı.Kayıpların yakınlarına sabır dileğini ileten Ünlü, gazetecilere, bölgede arama çalışmalarının farklı metotlarla devam edeceğini söyledi.
Sahada ekiplerin bulunduğunu ve mevsim şartlarına uygun arama tarama çalışmalarının gerçekleştirileceğini ifade eden Ünlü, "Kış geliyor, dere yataklarında yağış başladı. Allah korusun, onların da güvenliğini düşünmek zorundayız. Ama JAK timlerimizle, JÖAK, AFAD ekiplerimizle, UMKE'mizle yeni gelişmeler oldukça vadilerde, dere yataklarında arama tarama faaliyetlerine bundan sonra da devam edilecek." dedi.
Bir daha böyle afetlerin yaşanmaması veya sonuçlarının ağır ve yıkıcı olmaması için devletin gereken tedbirleri aldığına vurgu yapan Ünlü, "Ben dün Dereli'deydim. Yine Batlama Vadisi'nde, Aksu Vadisi'nde, Espiye'de, Yağlıdere'de, Tirebolu'da, Güce'de, Doğankent'te çalışmalarımız devam ediyor. Arkadaşlarımız çok gayretli bir şekilde afetin, selin yaralarını sarmaya devam ediyorlar." diye konuştu.
Vali Ünlü, Tirebolu-Doğankent kara yolunun 12'nci kilometresinde yıkılan köprünün yeniden inşa faaliyetlerinin sürdüğüne işaret ederek, şunları kaydetti:
"O köprünün de yıl sonundan önce bittiğini göreceksiniz. 2,5 aylık bir süre geçti. Biz o bölgeyi Karayolları Bölge Müdürlüğüne teslim edeli 20 gün oldu. Ondan önce aktif bir şekilde orada arama kurtarma faaliyetleri devam ediyordu. 2,5 ayda da böyle bir köprünün bitirilmesini beklemek biraz haksızlık diye düşünüyorum. Yıl sonundan önce köprü bitecek."
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