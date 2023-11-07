Selçuklu Sultanı'nın haber kuşları, sıva altından çıktı

Kuş figürleriyle ilgili net olarak söyleyebilirim ki bunlar, Alaaddin Keykubat'ın haber kuşları. Bozulmadan günümüze kadar gelebilmiş. Bu eserler bir başka yerden de getirilip, buraya konulmuş olabilir. Ancak binanın yapısına da bakınca, Selçuklu mimarisinde yapılan bir bina olduğunu görüyoruz. Antalya'da ve bölgede ilk ve tek eser" dedi.