Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Sıfır Atık Zirvesi ve Ödül Töreni" Emine Erdoğan'ın katılımıyla 23 Aralık'ta İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Bu yıl ki teması "İklim ve Gençlik" olan zirve doğaseverleri ve sıfır atık seferberliğine gönül veren kurumları bir araya getirdi. Paneller, söyleşiler, müzikal sergilerin yanı "Sıfır Atık 5. Yıl Filmi" ile de dolu dolu geçen program ödül töreni ile son buldu.

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, "İklim ve Gençlik" temasıyla düzenlenen 3. Sıfır Atık Zirvesi ve Ödül Töreni'nde "Atık Kumbaram" projesi ile ödül aldı.

"ÇOK SAYIDA ÇALIŞMAYI AYNI ANDA YÜRÜTÜYORUZ"

Selçuklu Belediyesi olarak her zaman sıfır atık çalışmalarında öncü olduklarını ve yerel yönetimlerde bu konuyla alakalı belge alan ilk belediye olduklarını ifade eden Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, şunları söyledi:

"Çok sayıda çalışmayı aynı anda yürütüyoruz. Sitelerimizde geri dönüşümle ilgili kafes uygulamalarını başlattık. Bütün okullarımızda eğitim faaliyetlerini sürdürdük yine aynı şekilde okullarımızda geri dönüşümle ilgili kutu faaliyetlerini başlattık. Kurumlarda ve diğer sitelerde, otellerde, alışveriş merkezlerinde geri dönüşüm kabinlerini yerleştirdik.