Alanda yeni yuvarlak bir yapının ortaya çıkarıldığını belirten Kulaz, "Mezarlıkta bolca ot var, yangın tehlikesi oluşturuyor. Hem bu riski ortadan kaldırmak hem de ziyaretçilerin mezar taşlarını daha rahat görebilmeleri için ot temizliği yapıyoruz. Öncelikli müdahale gerektiren bazı alanlar var. Sekizgen kümbetin çevresi de bu alanlardan bir tanesi. Bu yıl hedeflerimizden bir tanesi de Türk Tarih Kurumu projesi çerçevesinde o alana müdahale etmek" dedi.