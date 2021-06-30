Selçuk Yöntem Yasak Elma dizisine mi katılacak?

Usta oyuncu Selçuk Yöntem uzun süredir ekranlarda görünmüyordu. Okan Bayülgen ile birlikte Mozart'ın hayatını anlatan Amadeus oyunu ile birlikte sahnelerde yer alan Selçuk Yöntem'in Yasak Elma dizisine katılacağı iddia ediliyor.

Yasak Elma dizisinden kısa bir süre önce Talat Bulut ve Nesrin Cevadzade ayrılmıştı. Erdal Özyağcılar'ın da diziden ayrılacağı iddia edildi. Öte yandan güzel oyuncu Biran Damla Yılmaz'ın da dizinin yeni sezonda yer alması bekleniyor.