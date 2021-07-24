Tavla sonrası havuz

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Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Usta oyuncu Selçuk Yöntem, ailesiyle birlikte Bodrum'da tatil yapıyor. Yaklaşık bir aydır Ortakent'teki bir otelde tatiline devam eden Yöntem, önceki gün objektiflere yansıdı.

Gün boyu arkadaşlarıyla tavla oynayıp, sohbet eden Selçuk Yöntem, sıcaktan bunalınca kendisini suya bıraktı.

68 yaşındaki Yöntem, kurulanır kurulanmaz ise tavlanın başına geri geçti.