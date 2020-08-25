Selçuk Tepeli'den Habertürk'e veda

Selçuk Tepeli, bugün son kez Habertürk TV'ye çıktı. Tepeli, programda Habertürk TV'ye veda etti. Habertürk yayın danışmanlığı, Gazete Habertürk Hafta Sonu ekleri genel yayın yönetmeni görevlerini yürüttükten sonra gazetenin genel yayın yönetmenliğini üstlendi. Ardından Habertürk TV'de genel yayın yönetmenliği yaptı.

SELÇUK TEPELİ KİMDİR?

1974 yılında İstanbul'da doğan Selçuk Tepeli, Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi Bölümü mezunu. Selçuk Tepeli, IEP Rennes’de Avrupa Birliği Avrupa’da Sınırlar ve Kamu Hareketleri üzerine mastırını yaptı.

Medya sektöründe Aktüel ve Newsweek Türkiye dergisi yayın yönetmenliğini yapan Selçuk Tepeli, Habertürk yayın danışmanlığı, Gazete Habertürk Hafta Sonu ekleri genel yayın yönetmeni görevlerini yürüttü. Habertürk TV’de Ceyda Karan’la birlikte Eksen adlı programı yapan Selçuk Tepeli, Fatih Altaylı'nın görevi bırakmasından sonra Habertürk gazetesinin genel yayın yönetmenliğini yaptı. Temmuz 2018'de Habertürk gazetesi kapandıktan sonra da bir süre Habertürk TV genel yayın yönetmenliğini yaptı. Birkaç ay önce bu görevi de bırakmış ve Habertürk TV’de Gün Başlıyor programında sunucu - yorumcu olarak görev yapıyordu.