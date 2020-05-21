Bursaspor'un takım kaptanı Selçuk Şahin, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman esnasında kulüp televizyonuna konuştu. Takımın moralinin iyi olduğunun altını çizen Şahin, "Çok şükür iyiyiz. Dünyanın alışkın olmadığı bir durum, futbolu da etkiledi. Liglere uzun bir süre ara verildi. Tekrar oynanması gerektiği söylendi ve biz de antrenmanlara başladık. Bu süreç bundan sonra nasıl ilerleyecek bilmiyorum. Olumlu bir gidişat var. İnşallah böyle devam eder. Şu anda her şey gayet iyi gidiyor. Bu süreçte evde kalmamız istendi, tüm arkadaşlarımız kurallara uyarak gelmiş. Evdeki antrenmanların sahadakiler gibi olması çok zor. Ama şimdi idmanlara başladık, bu süre bizim için yeterli bir süre. Tabii nasıl antrenman yapacağız, sosyal mesafeyi nasıl koruyacağız, bu gibi düşünceler vardı. Birkaç gün biraz konsantre olmakta zorlandık ama artık iyice alıştık. Bizim saha dışını unutup bir an önce maçlara hazırlanmamız lazım. Genelde tesisteyiz, dışarıya çıkmıyoruz. Korunarak devam ediyoruz. Bu güzel şehri hak ettiği Süper Lig'e çıkarmak istiyoruz" diye konuştu.
Ligin geri kalanından umutlu olduklarını ifade eden tecrübeli oyuncu, "Bu aranın kime yarayıp yaramadığı lig başlayınca belli olacak. Takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hepsi hazır gözüküyor. Tecrübeli oyunculardan kurulu bir ekibiz, bu anlamda kalan 6 maçta avantajlı olabiliriz. 6'da 6 yaparak inşallah Süper Lig'e çıkmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Liglerin seyircisiz devam edecek olmasını da yorumlayan Şahin, sözlerini şöyle tamamladı: "Taraftarımızla maçlar daha keyifli oluyordu, ama stadyumda olamasalar bile bize her zaman destek olacaklardır. Umarım süreç iyi geçer ve seyircili oynamaya başlarız. Onlar tribünde varmış gibi mücadelemizi vereceğiz. Bu süreçte belki olumsuz şeyler olacak ama her zaman yanımızda olsunlar. Onların desteği ile inşallah Süper Lig'e çıkacağız."
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