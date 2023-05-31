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Selçuk Özdağ: 10 arkadaş CHP'den istifa dilekçemizi verdik

CHP listelerinden seçime giren Selçuk Özdağ, beraberindeki 10 kişiyle birlikte CHP yönetimine istifa dilekçelerini verdiklerini söyledi. Özdağ, " Yemin töreninde de kendi partimiz ile yemin edeceğiz" dedi

Giriş: 31.05.2023 - 14:17 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Selçuk Özdağ: 10 arkadaş CHP'den istifa dilekçemizi verdik
İHA

CHP listelerinden Muğla milletvekili seçilen Selçuk Özdağ, “Biz bugün Gelecek Partisi olarak Cumhuriyet Halk Partisi’ne istifa dilekçelerimizi verdik 10 milletvekili arkadaş. TBMM’ye de vermiş bulunuyoruz. Yemin töreninde de kendi partimiz ile yemin edeceğiz” dedi.

CHP listelerinden Gelecek Partisi adına Muğla milletvekili olan Selçuk Özdağ, milletvekilliği kaydını yaptırdıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Özdağ, şu ifadeleri kullandı:

“Biz bugün Gelecek Partisi olarak Cumhuriyet Halk Partisi’ne istifa dilekçelerimizi verdik 10 milletvekili arkadaş. TBMM’ye de vermiş bulunuyoruz. Yemin töreninde de kendi partimiz ile yemin edeceğiz. Burada beraberce Millet İttifakı birlikte yürümeye, birlikte millet iradesini veya milletin problemlerini meclise yansıtmaya, kamuoyuna yansıtmaya devam edeceğiz. Çünkü 10 ay sonra belediye başkanları seçimi var. Oraya hazırlanmamız gerekiyor. Özeleştiri mutlaka yapılır, her parti yapmalıdır. Eleştirilere de açığız. Neden kazanamadık, niçin kazanamadık? Eşit bir seçim değildi, adil bir seçim değildi. Buna rağmen kazanabilir miydik? Evet kazanabilirdik."

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