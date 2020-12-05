Selçuk Öğretmen'den bir birincilik daha

Dell Policy Hackathonu (Bilgisayar programcılarının, grafik tasarımcılarının ve proje yöneticilerinin birer takım oluşturarak katıldığı ve diğer takımlar ile yarıştığı yarışma) DELL ile Avrupa STEM Birliği (STEM Alliance) iş birliğinde düzenlendi. Yarışma ile STEM eğitiminde yaşanılan problemlere teknoloji destekli çözüm bulmak amaçlanıyor.
Yarışmanın ilk aşamasında öğretmenler belirledikleri sorunlara yönelik önerileriyle başvuru yaptı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda Türkiye'den Selçuk Yusuf Arslan ile birlikte Hırvatistan'dan Anita Simac, İsrail'den Stella Magid-Podolsky ve İspanya'dan Jose Maria Beltran Gomez finale kalmaya hak kazandı.
SELÇUK YÜZDE 48 OY VE JÜRİ DEĞERLENDİRMESİYLE BİRİNCİ OLDU
Final öncesi 23-26 Kasım 2020 tarihinde düzenlenen hackathonlarda sektör temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve bakanlık temsilcileri finalist projelere katkı sağlamaya çalıştı. Bu hackathon ile hazırlanan politika önerilerine son hali verildi. 27 Kasım 2020'de yapılan yarışma finalinde 4 finalist öğretmen jüriye çalışmalarını sundu. Jürisi Avrupa Komisyonu Eğitim ve Kültür Genel Müdürlüğünden Vladimir Garkov, Dell Başkan Yardımcısı Anja Monrad ve Avrupa Okul Ağı Direktörü Marc Duranda'dan oluşan yarışmanın sunumlarından sonra jüriler yarışmacılara sorular sorarak kazananı belirlemeye çalıştı.
"STEM Eğitiminde Teknoloji ile Öğrencileri Sosyal-Duygusal Becerilerini Geliştirme" isimli politika önerisini sunan Ankara Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Selçuk Yusuf Arslan, yapılan katılımcı oylamasında yüzde 48 ile en fazla oyu aldı. Arslan, jüri değerlendirmesinde de birinci oldu.
"SADECE AKADEMİK BECERİLERE YOĞUNLAŞMAK SOSYAL-DUYGUSAL BECERİLERİN İHMAL EDİLMESİNE YOL AÇIYOR"
Kazanan proje fikri, Selçuk Yusuf Arslan'ın ödül alan politika önerisi yapılan hackathon sonrasında şekillendi. Arslan, hazırladığı politika modelinde STEM eğitiminde sadece akademik becerilere yoğunlaşılması sonucu sosyal-duygusal becerilerin ihmal edildiğinden yola çıktı. Çevrimiçi oyun tabanlı çözümleri kullanarak öğrencilerin sosyal duygusal gelişimlerini sağlayabileceğini savundu.
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