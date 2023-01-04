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Selçuk İnan: Tüm planlarımız tuttu

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında konuk ettiği Corendon Alanyaspor'u 4-1 yenen Kasımpaşa'nın teknik direktörü Selçuk İnan, tüm planlarının tuttuğunu söyledi.

Giriş: 04.01.2023 - 21:16 | Güncelleme: ABONE OL
Selçuk İnan: Tüm planlarımız tuttu
AA

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan İnan, galibiyetten dolayı oyuncularını tebrik etti.

Oyuncuları adına mutlu olduğunu anlatan İnan, "Oyuncularımı tebrik ederim iyi mücadele ettiler. İstedikleri 3 puanı aldılar, onlar adına mutluyum. 2 takım da iyi mücadele etti. Tempolu maç oldu. Oyuncular 1 hafta boyunca çalıştığımız hemen her şeyi yerine getirdi. Alanya'nın merkezdeki güçlü oyununa hazırlandık. Bugün tüm planlarımız tuttu. Bundan önce sonuca yansıtamamıştık ama bugün yansıttık." diye konuştu.

Beşiktaş maçının bugünün konusu olmadığını dile getiren İnan, "Beşiktaş maçı çok zorlu maç ama bugünün konusu değil. Kazanamamak oyuncular üzerinde baskı oluşturuyor çünkü futbol sonuç oyunu. Kazandığınız zaman güven artar ve daha rahat oynarsınız. Stres, gerginlik vardı oyuncularda ama inşallah bu galibiyetle bunu atlatmışlardır." değerlendirmesinde bulundu.

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