18 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Beşiktaş'taki Maçka Residences'te düzenlenen Ali Sami Yen 1905 Derneğinin (ASY 1905) açılış törenine katılan Selçuk İnan, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Yaklaşık 20 yıldır deplasmanda Fenerbahçe'yi yenemediklerinin hatırlatılması üzerine tecrübeli orta saha oyuncusu, "İnşallah bu sefer kazanırız. Derbi maçlar çok önemli. Herkes 1 yıl boyunca bu karşılaşmaları bekliyor. İnşallah bu sefer kazanan taraf biz oluruz ama ondan çok sezon sonunda şampiyon taraf olmakla ilgileniyoruz. Derbinin bizim için diğer maçlardan bir farkı yok. Özel bir maç ama sonuçta 3 puan veriyorlar." diye konuştu.
Şampiyon oldukları geçen sezon rakipleriyle 8 puanlık farkı kapattıklarını hatırlatan Selçuk İnan, "Çok önemli puan farklarını kapattık ve şampiyon olduk. Bu sezon da kapattık ama henüz hiçbir şey bitmedi. Uzun bir yolumuz var ancak bu sezon da şampiyon olacağımızı düşünüyorum. Birbirini seven ve birbiri için mücadele eden bir takımımız var. İnşallah sezon sonunda bunun meyvelerini alacağız." ifadelerini kullandı.
Selçuk İnan, Süper Lig'de 7 takımın şampiyonluk yarışında olduğunu belirterek, "Bu maçın sonucu sadece 3 puan. Kazandığımızda şampiyon olduğumuzu söyleyemeyiz. Çok güçlü takımlar var. Tek rakibimiz Fenerbahçe değil. Şampiyonluk yarışındaki takımları yakından takip ediyorum. Hepsi çok başarılı. Bu sezon çok zorlu bir lig oluyor. Bence bunun keyfini çıkaralım. Kim hak ediyorsa da o şampiyon ols
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!