Galatasaray Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde akşam saatlerinde bir antrenman daha gerçekleştirirken sarı-kırmızılıların kaptanı Selçuk İnan'ın yeni saç stili de gündeme damga vurdu.

Çalışmalara katılan 35 yaşındaki tecrübeli futbolcunun saç stili sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi çekti.