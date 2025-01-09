Selçuk İnan: Doğru oyunla güzel bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum

Gaziantep Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk karşılaşmasında konuk ettiği İstanbulspor'u 4-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, farklı galip geldikleri için mutlu olduklarını söyledi.

"DOĞRU OYUNLA GÜZEL BİR GALİBİYET ALDIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"

Maçla ilgili konuşan Selçuk İnan, "Grubun ilk maçını oynadık. Bu maçları içeride oynamak bir avantajdır. İstanbulspor da güçlü bir takım. Geçen seneki Süper Lig kadrosunu bozmamış ve oyun gücü yüksek bir takım. Onlara oyun oynatmadan önde baskı ile maçı götürmeyi planladık. Bunu da fazlasıyla doğru bir şekilde yerine getirdik. İkinci yarı İstanbulspor baskılı başladı ama en nihayetinde yeni oyuncuların oyuna girmesi ve doğru oyunla güzel bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum. Oyuncularımı da kutluyorum" ifadelerini kullandı.

"YABANCI VAR KARARINA SAYGI DUYUYORUM"

Fenerbahçe ve Kasımpaşa’nın kupaya katılıp katılmayacağı ve yabancı VAR hakemi ile ilgili sorulara da cevap veren Selçuk İnan, "Fenerbahçe ile Kasımpaşa için çok bir şey söylemek istemiyorum benim ilgi alanım değil. Yabancı VAR hakemi ile ilgili de olumlu ya da olumsuz yorum yapmak doğru değil. Yetkililer tarafından alınmış bir karar var. Bizim görevimiz başımızdaki federasyon yöneticilerinin aldığı kararlara saygı duymak. Federasyonun aldığı karara sayı duyuyorum" diye konuştu.