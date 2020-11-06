Ziraat Türkiye Kupası’nda 4. Eleme Turu kura çekimi Riva Hasan Doğan Kamp Eğitim Merkezi’nde yapıldı. Kura çekiminin ardından Galatasaray’ın yardımcı antrenörlerinden Selçuk İnan, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ege Denizi’nde meydana gelen depremin ardından İzmir’de hayatını kaybedenlere rahmet dileyerek sözlerine başlayan Selçuk İnan, "Öncelikle İzmir’de meydana gelen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı yaralılara da acil şifalar diliyorum. Zor bir süreçten geçiyoruz. Bugün de Türkiye Kupası kura çekimine davet ettiler. Futbolculuk döneminde bu kupayı kazanmış biri olarak bugün başka bir yerde podyuma çıkmak biraz tuhaf gelse de güzeldi. Tüm takımlarımıza başarılar diliyorum. İnşallah hak edenin kazandığı bir kupa sezonu olsun” şeklinde konuştu.

"BİRİKİMLERİMİZİ ÜLKE FUTBOLUNA AKTARMAK İSTİYORUZ"

Futbolculuk hayatını kısa süre önce noktalayan İnan, teknik adamlığa geçişi ile ilgili olarak, “Kolay değil ama özellikle son 1 sene ben kendimi buna hazırlamıştım. Futbolcuyuz ve futbolun biteceğini biliyoruz. Dolayısıyla buna hazırlanmak gerekiyor. Futbolun içinde kalmak bizim için önemli. Burada çalışmış olduğum bütün hocalarıma tekrar teşekkür etmek istiyorum. Bizim futbolda kalmamız için gerçekten önemli çaba sarf ediyorlar. Bildiklerimizi birikimlerimizi biz de gençlere ya da ülke futboluna bir şekilde aktarmak istiyoruz” değerlendirmesini yaptı.

"MİLLİ TAKIMDA ÇOK İYİ BİR JENERASYONA SAHİBİZ"

Selçuk İnan, A Milli Futbol Takımı’nın iyi bir jenerasyon yakaladığını aktararak, “Milli takıma yıllarca hizmet ettim. Başarılarında bulundum. Onlarla gurur duyuyorum. Bu sene Haziran ayında Avrupa şampiyonamız var. Onlara başarılar diliyorum. Hepsini çok seviyorum çünkü hemen hemen hepsi benim eski takım arkadaşım. Çok iyi bir jenerasyona sahibiz. Bunun değerini bilelim ve destekleyelim” ifadelerini kullandı.

"YUSUF YAZICI İLE GURUR DUYUYORUZ"

Fransa Lig 1 ekiplerinden Lille’de forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı’nın Milan karşısında kaydettiği 3 gollük performansı değerlendiren Selçuk İnan, şu ifadelere yer verdi:

“Yusuf adına çok sevindim. Bizi Avrupa’da temsil eden diğer arkadaşlarımız da çok iyi işler çıkartıyorlar. Hatta bu hafta bizi temsil eden kulüplerimiz de çok başarılıydı. Hepsini tebrik ediyorum. Yusuf’a ayrı bir parantez açıyorum. Onu çok seviyorum. Çok beyefendi ve çok düzgün bir arkadaşım. Sakatlıktan sonra bu şekilde dönmüş olması ayrıca beni mutlu etti. Hepimiz onunla gurur duyuyoruz. Diğer arkadaşlarımızla da öyle. Hepsine başarılar diliyorum.”

"SEZON SONUNDA İPİ GÖĞÜSLEYECEK TARAF BİZ OLURUZ"

Futbolu bıraktıktan sonra Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in yardımcıları arasına katılan Selçuk İnan, sarı-kırmızılı takımın şampiyonluk şansı ile ilgili olarak da, “Aslında çok uzun bir sezon bizi bekliyor. Bu sene fazlasıyla maç oynayacağız. Bu iniş çıkışlar mutlaka olacaktır. Ama biz bunun altından kalkmasını hep bildik. Takım olarak çok çalışıyoruz. Yeni şeyler deniyoruz. Sakat arkadaşlarımız oluyor. Uzun bir maraton ama bunun sonunda ipi göğüsleyecek taraf biz oluruz” şeklinde konuştu.