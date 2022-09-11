Selçuk Can: Allah´a binlerce kez şükürler olsun

Sırbistan´ın başkenti Belgrad´da düzenlenen Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 72 kiloda milli güreşçi Selçuk Can, Kazak Ibragim Magomadov´u 3-3 biten karşılaşmada son puan avantajıyla mağlup ederek dünya üçüncüsü oldu ve dünya şampiyonalarındaki ilk madalyasını kazandı.

"ALLAH´A BİNLERCE KEZ ŞÜKÜRLER OLSUN"

Karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan milli güreşçi, "Allah´a binlerce kez şükürler olsun. Birçok duacım vardı. Hepsinden Allah razı olsun. Canım ailem, en büyük duacılarım ve destekçim. Açılışı bronz ile yaptık. Kemer hayali ile geldim. Hedefim altın madalyayı almaktı. Hayalime bugün burada ulaşamadım. Belki seneye, öbür seneye de ulaşamam ama Allah´ın izniyle o kemeri bir gün belime takacağım. İnancım bu yönde. Beni destekleyen herkese teşekkür ediyorum. Üzerimde emeği olan hocalarıma, arkadaşlarıma, antrenman eşlerime teşekkür ediyorum. 7 kamptır beni hazırlayan arkadaşlarım var. Onlara da teşekkür ediyorum. Personellerimize de çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.