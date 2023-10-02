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        Haberler Dünya Selçuk Bayraktar’a Azerbaycan’dan madalya

        Selçuk Bayraktar’a Azerbaycan’dan madalya

        Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından 2021'de Karabağ Nişanı'na layık görülen Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Vatandaşlara Hizmet ve Sosyal İnovasyonlar Devlet Ajansı (ASAN Hizmet) Verimli İş Birliği Madalyası ile ödüllendirildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 21:52 Güncelleme: 02.10.2023 - 21:52
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        Bayraktar'a Azerbaycan'dan madalya
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        Azerbaycan’ın Başkenti Bakü’de düzenlenen 74. Uluslararası Uzay Kongresi’ne katılan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Azerbaycan’da bir madalya ile daha taltif edildi.

        BAKÜ'DE TÖREN

        Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in aldığı kararla, Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Vatandaşlara Hizmet ve Sosyal İnovasyonlar Devlet Ajansı (ASAN Hizmet) Verimli İş Birliği Madalyası, ASAN Hizmet Başkanı Ulvi Mehdiyev tarafından takdim edildi. Madalya töreni T3 Vakfı ile ASAN Hizmet ortaklaşa kurduğu Bilim Bakü’de gerçekleştirildi.

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        Bilim Bakü’de gerçekleşen törene merkezde eğitim gören öğrencilerin yanı sıra Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Doç. Dr. Cahit Bağcı da katıldı. Selçuk Bayraktar, ziyarette Bilim Bakü’de eğitim gören öğrencilerle bir araya geldi. Bilim Bakü Müdürü Ahmet Köse, ziyaretçilere merkezin faaliyetleri ve gelecek planları hakkında bilgi verdi.

        2021'DE KARABAĞ NİŞANI İLE ÖDÜLLENDİRİLMİŞTİ

        Selçuk Bayraktar, Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB2 SİHA’ların Karabağ’ın Ermenistan işgalinden kurtulmasına sunduğu katkı nedeniyle Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından 2021’de Karabağ Nişanı ile ödüllendirilmişti. Daha önce Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov tarafından "Askeri İş Birliği Alanında Hizmet Madalyası" verilen Bayraktar, 2022'de ise Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky'nin emriyle Ukrayna Devlet Liyakat Nişanı'na layık görülmüştü.

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        #Selçuk Bayraktar
        #Azerbaycan
        #haberler
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