Baykar Savunma mühendisleri tarafından tasarlanan ve üretim süreci devam eden AKINCI TİHA’nın ikinci prototipi ilk uçuşunu yakın zamanda gerçekleştirecek.

"KARDEŞİ GELDİ AMA SOSYAL MESAFEYİ İHMAL ETMİYORUZ"

Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar Akıncı TİHA'nın ikinci prototipine ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaştı. Bayraktar paylaşımında, “Kardeşi geldi… Ama sosyal mesafeyi ihmal etmiyoruz” ifadelerini kullandı.