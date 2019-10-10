Bayraktar twitter hesabından Barış Pınarı Harekatı'na iliştin yaptığı paylaşıma HDP Genel Merkezi'nden yapılan bir yorum üzerine şu yanıtı verdi;

"Milli SİHA’lar bu milletin evlatlarınca tüm vatandaşlarımızın güvenliği için geliştirildi

Yüzyıllardır kardeşçe yaşayan evlatları düşman etmeye çalışan, çocukları dağa kaçıran alçak teröristlerin sözcüleri bundan rahatsız. ASLA yolumuzdan dönmeyeceğiz"