Selçuk Bayraktar'dan 'Bayraktar Kızılelma' paylaşımı

HABERTURK.COM

Bayraktar Kızılelma prototipini görüntüleyen Selçuk Bayraktar, "İlk uçuşuna gün sayıyor" dedi.

Bayraktar Kızılelma'nın Akıncı'nın pabucunu dama atabilecek tek İHA olduğunu söyleyen Selçuk Bayraktar, hangarda yer alan Türk bayrağını göstererek "Bizler için tabii mühendisler olarak bu platformları ekip olarak hayata geçirmek çok büyük bir gurur kaynağı. Ama bizleri en fazla motive eden şey yukarıda gördüğümüz ülkemizin tam bağımsız yarınları" ifadelerini kullandı.