Selçuk Bayraktar'dan Ahmet Kaya paylaşımı

Selçuk Bayraktar paylaşımında, “Uzun gecelerin sabaha eriştiği saatlerinde dinlediklerimden gelsin, şimdi tekrar tekrar çalarken. ‘Bir bebek özleminde seni aramak var ya, Bu hep böyle böyle gider mi? Suya hasret çöllerde beyaz güller biter mi? Dikenleri göğü deler mi? Bir menekşe kokusunda seni aramak var ya…’” ifadelerini kullandı.