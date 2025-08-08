Selçuk Alagöz'ün son arzusu gerçekleşmedi

Selçuk Alagöz, kardeşi Rana Alagöz ile birlikte seslendirdiği aralarında; 'Bolu Beyi', Kemerin Naftaları', 'Kaleden İndir Beni', 'Bahçelere Geldi Bahar' ve 'Malabadi Köprüsü'nün de olduğu birçok şarkıyla özdeşleşmişti.

Rana Alagöz ile veya solo olmak üzere; 45'lik, albüm ve tekli olarak 33 çalışmaya imza atan Selçuk Alagöz, birçok ödüle lâyık görüldü. Müziğe; Müzik Yorumcuları Derneği (MÜYORBİR) kurucu başkanlığıyla da katkıda bulanan Alagöz, aynı zamanda Sigarayla Savaşanlar Derneği'ni kurdu.

Selçuk Alagöz - Rana Alagöz

Selçuk Alagöz, 5 Ağustos'ta, 81 yaşına girdikten saatler sonra yüksek tansiyon ve kalp ritim bozukluğu nedeniyle Bodrum'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Selçuk Alagöz vefat etti

Selçuk Alagöz'ün cenazesi, Bodrum'da kılınan cenaze namazı sorasında defnedilmek üzere İstanbul'a nakledildi. Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen veda töreninden sonra Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Sakin bir hayat yaşama adına yıllar önce Bodrum'a yerleşen Selçuk Alagöz; 2014'teki 'Deniz Gözlerin' şarkısından uzun süre müzikten uzak kaldı. Alman Lisesi'nin ardından İstanbul Üniversitesi'nde ekonomi bölümünde okumasına, sonrasında turizm işletme master'ını bitirmesine rağmen büyük ilgi duyduğu müziğe yönelen Alagöz'ün mesleğinden bu kadar uzun süre uzak kalması, doğasına aykırıydı aykırı olmasına ama sağlık sorunları, çalışmasına engel olsa da geçtiğimiz yıl 'Fenerbahçe Marşı' ve 'Yaş 80 Oldu' iki çalışmada bulundu. Selçuk Alagöz'ün bir hayali, son bir arzusu vardı; yeni bir şarkı yapmak. Her zamanki titizliğiyle o şarkıyı hazırladı da... "CANIM İSTANBUL" Her nefeste ayrı renk, tatlı rüyam Cennetten bir köşe şaşırır gören, duyan Besteler, şarkılar yetmez ki yazılan Mutluluğum İstanbul * Şarkıdan bir dörtlük İstanbul'a duyduğu büyük özlemi dile getiren; 'Canım İstanbul'... Selçuk Alagöz, şarkıyı hazırladıktan sonra geçtiğimiz hafta, Bodrum'da demo kaydını gerçekleştirdi. Rana Alagöz ile düet yaptığı 'Canım İstanbul'un stüdyo kaydını tamamlayarak yayınlanmasını sabırsızlıkla bekliyordu. Ne var ki ömrü, 11 yıldır hasretini çektiği müziğe dönmesine, son arzusunu gerçekleştirmesine fırsat tanımadı.

Avrupa Müzik ve Odeon Müzik'in Genel Müdürü Cengiz Erdem, Selçuk Alagöz'ün son çalışması hakkında Habertürk'e bir açıklama yaptı. "İLHAM VERİCİ BİRİYDİ" "Türk müziğine damgasını vurmuş büyük bir sanatçıydı. Sadece eserleriyle değil, duruşuyla, çalışkanlığıyla ve üretkenliğiyle de gerçek bir duayendi. Son 10 yılda neredeyse tüm projelerinde birlikte çalıştık. Prodüksiyon süreçlerini Avrupa Müzik olarak üstlendik. En önemli albümlerinden bazıları da grup şirketimiz Odeon etiketiyle yayınlandı. Tüm süreçlerde kendisiyle doğrudan ben ilgilendim. Sadece bir hafta önce son şarkısı için stüdyodaydık. Büyük bir heyecanla kayıtlara son şeklini veriyor, şarkısının çıkışını sabırsızlıkla bekliyordu. 80 yaşında bir sanatçının hâlâ ilk günkü heyecanla müzik üretmesi gerçekten ilham vericiydi. Onu her zaman bir baba gibi gördüm ve derin bir saygıyla bağlıydım. Selçuk Alagöz, efsaneleşmiş birçok şarkısını kardeşi Rana Alagöz ile birlikte yaptı. Onların müzikteki uyumu ve birlikteliği Türk pop tarihinin en özel sayfalarından biridir. Tek isteği, son bir kez Rana ablamızla özel bir şarkı yapmak ve ailesine sevenlerine bir hatıra daha bırakmaktı. Sözlerini geçtiğimiz hafta tamamlamış bana da yollamıştı ve okumaya başlamıştı… Tüm Alagöz ailesine sabırlar diliyorum. Selçuk Alagöz’ün mekânı cennet, yolu ışık olsun. Onun sesi ve müziği daima yaşayacak."