Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Selçuk Alagöz'ün son arzusu gerçekleşmedi

        Selçuk Alagöz'ün son arzusu gerçekleşmedi

        Salı günü hayatını kaybeden Selçuk Alagöz'ün son arzusunu gerçekleştiremediği ortaya çıktı. Alagöz, hayalini gerçekleştirmek için geçtiğimiz hafta girişimde bulunsa da tamamlamaya ömrü yetmedi

        Giriş: 08.08.2025 - 00:01 Güncelleme: 08.08.2025 - 16:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Son arzusu gerçekleşmedi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Selçuk Alagöz, kardeşi Rana Alagöz ile birlikte seslendirdiği aralarında; 'Bolu Beyi', Kemerin Naftaları', 'Kaleden İndir Beni', 'Bahçelere Geldi Bahar' ve 'Malabadi Köprüsü'nün de olduğu birçok şarkıyla özdeşleşmişti.

        Rana Alagöz ile veya solo olmak üzere; 45'lik, albüm ve tekli olarak 33 çalışmaya imza atan Selçuk Alagöz, birçok ödüle lâyık görüldü. Müziğe; Müzik Yorumcuları Derneği (MÜYORBİR) kurucu başkanlığıyla da katkıda bulanan Alagöz, aynı zamanda Sigarayla Savaşanlar Derneği'ni kurdu.

        Selçuk Alagöz - Rana Alagöz

        Selçuk Alagöz, 5 Ağustos'ta, 81 yaşına girdikten saatler sonra yüksek tansiyon ve kalp ritim bozukluğu nedeniyle Bodrum'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Selçuk Alagöz vefat etti
        Haberi Görüntüle
        REKLAM

        Selçuk Alagöz'ün cenazesi, Bodrum'da kılınan cenaze namazı sorasında defnedilmek üzere İstanbul'a nakledildi. Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen veda töreninden sonra Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Son yolculuğuna uğurlandı
        Haberi Görüntüle

        Sakin bir hayat yaşama adına yıllar önce Bodrum'a yerleşen Selçuk Alagöz; 2014'teki 'Deniz Gözlerin' şarkısından uzun süre müzikten uzak kaldı. Alman Lisesi'nin ardından İstanbul Üniversitesi'nde ekonomi bölümünde okumasına, sonrasında turizm işletme master'ını bitirmesine rağmen büyük ilgi duyduğu müziğe yönelen Alagöz'ün mesleğinden bu kadar uzun süre uzak kalması, doğasına aykırıydı aykırı olmasına ama sağlık sorunları, çalışmasına engel olsa da geçtiğimiz yıl 'Fenerbahçe Marşı' ve 'Yaş 80 Oldu' iki çalışmada bulundu.

        Selçuk Alagöz'ün bir hayali, son bir arzusu vardı; yeni bir şarkı yapmak. Her zamanki titizliğiyle o şarkıyı hazırladı da...

        "CANIM İSTANBUL"

        Her nefeste ayrı renk, tatlı rüyam

        Cennetten bir köşe şaşırır gören, duyan

        Besteler, şarkılar yetmez ki yazılan

        Mutluluğum İstanbul

        * Şarkıdan bir dörtlük

        İstanbul'a duyduğu büyük özlemi dile getiren; 'Canım İstanbul'...

        Selçuk Alagöz, şarkıyı hazırladıktan sonra geçtiğimiz hafta, Bodrum'da demo kaydını gerçekleştirdi. Rana Alagöz ile düet yaptığı 'Canım İstanbul'un stüdyo kaydını tamamlayarak yayınlanmasını sabırsızlıkla bekliyordu. Ne var ki ömrü, 11 yıldır hasretini çektiği müziğe dönmesine, son arzusunu gerçekleştirmesine fırsat tanımadı.

        Avrupa Müzik ve Odeon Müzik'in Genel Müdürü Cengiz Erdem, Selçuk Alagöz'ün son çalışması hakkında Habertürk'e bir açıklama yaptı.

        "İLHAM VERİCİ BİRİYDİ"

        "Türk müziğine damgasını vurmuş büyük bir sanatçıydı. Sadece eserleriyle değil, duruşuyla, çalışkanlığıyla ve üretkenliğiyle de gerçek bir duayendi. Son 10 yılda neredeyse tüm projelerinde birlikte çalıştık. Prodüksiyon süreçlerini Avrupa Müzik olarak üstlendik. En önemli albümlerinden bazıları da grup şirketimiz Odeon etiketiyle yayınlandı. Tüm süreçlerde kendisiyle doğrudan ben ilgilendim. Sadece bir hafta önce son şarkısı için stüdyodaydık.

        Büyük bir heyecanla kayıtlara son şeklini veriyor, şarkısının çıkışını sabırsızlıkla bekliyordu. 80 yaşında bir sanatçının hâlâ ilk günkü heyecanla müzik üretmesi gerçekten ilham vericiydi. Onu her zaman bir baba gibi gördüm ve derin bir saygıyla bağlıydım.

        Selçuk Alagöz, efsaneleşmiş birçok şarkısını kardeşi Rana Alagöz ile birlikte yaptı. Onların müzikteki uyumu ve birlikteliği Türk pop tarihinin en özel sayfalarından biridir. Tek isteği, son bir kez Rana ablamızla özel bir şarkı yapmak ve ailesine sevenlerine bir hatıra daha bırakmaktı. Sözlerini geçtiğimiz hafta tamamlamış bana da yollamıştı ve okumaya başlamıştı…

        Tüm Alagöz ailesine sabırlar diliyorum. Selçuk Alagöz’ün mekânı cennet, yolu ışık olsun. Onun sesi ve müziği daima yaşayacak."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Selçuk Alagöz
        #istanbul
        #Son arzusunu gerçekleştiremedi
        #BODRUM

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tarım arazinden ormana sıçradı!
        Tarım arazinden ormana sıçradı!
        TBMM'de süreç komisyonunun 2.toplantısı başladı
        TBMM'de süreç komisyonunun 2.toplantısı başladı
        Anne ve babası için uzaklaştırma kararı aldırmış
        Anne ve babası için uzaklaştırma kararı aldırmış
        Yargıtay'dan 'cezaların onanması' tebliğnamesi
        Yargıtay'dan 'cezaların onanması' tebliğnamesi
        Tarifeler ve modada değişim Crocs hisselerini sarstı
        Tarifeler ve modada değişim Crocs hisselerini sarstı
        Şampiyon G.Saray, G.Antep'te sahne alıyor
        Şampiyon G.Saray, G.Antep'te sahne alıyor
        Osimhen için 15 milyon Euro ödenecek
        Osimhen için 15 milyon Euro ödenecek
        İsrail Gazze'yi işgal planını onayladı
        İsrail Gazze'yi işgal planını onayladı
        Netanyahu'nun aşamalı Gazze planı
        Netanyahu'nun aşamalı Gazze planı
        İsrail'in 'işgal' kararına dünyadan tepkiler
        İsrail'in 'işgal' kararına dünyadan tepkiler
        İddia: Trump, Netanyahu'ya telefonda bağırdı
        İddia: Trump, Netanyahu'ya telefonda bağırdı
        Fenerbahçe'nin Avrupa geliri ne kadar olacak?
        Fenerbahçe'nin Avrupa geliri ne kadar olacak?
        Kendi şahsi subjektif “En iyi 10” listem
        Kendi şahsi subjektif “En iyi 10” listem
        Erciyes'in suyuyla beslenen 400 yıllık doğal havuz
        Erciyes'in suyuyla beslenen 400 yıllık doğal havuz
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İnsan gücüyle açılan ilk karayolu tüneli zamana meydan okuyor
        İnsan gücüyle açılan ilk karayolu tüneli zamana meydan okuyor
        Beşiktaş, Wilfred Ndidi transferini açıkladı!
        Beşiktaş, Wilfred Ndidi transferini açıkladı!
        HT Spor'un usta yorumcuları takımların son durumunu masaya yatırdı
        HT Spor'un usta yorumcuları takımların son durumunu masaya yatırdı
        GPT-5 geldi
        GPT-5 geldi
        Habertürk Anasayfa