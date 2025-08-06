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        Selçuk Alagöz'ün cenazesi, İstanbul'a gönderildi

        Bodrum'da dün vefat eden usta müzisyen Selçuk Alagöz'ün cenazesi, kılınan namazın ardından defnedilmek üzere İstanbul'a gönderildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.08.2025 - 16:01 Güncelleme: 06.08.2025 - 16:07
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        Cenazesi İstanbul'a gönderildi
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        Usta müzisyen Selçuk Alagöz, iki gün önce yüksek tansiyon ve kalp ritim bozukluğu nedeniyle Bodrum'da özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Alagöz, müdahalelere rağmen dün yaşamını yitirdi.

        81'inci yaşına girdiği gün vefat eden Selçuk Alagöz için bugün öğlen Bodrum Turgutreis Merkez Camii'nde cenaze namazı kılındı. Selçuk Alagöz'ün bir süre sevenlerinin omuzlarında taşınan cenazesi, gözyaşları ve alkışlar arasında toprağa verilmek üzere İstanbul'a gönderildi.

        Selçuk Alagöz için yarın saat 13.00'da İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde bir veda töreni düzenlenecek. Alagöz'ün cenazesi, Zincirlikuyu Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki aile kabristanında defnedilecek.

        "GERÇEK BİR MÜZİK ADAMIYDI"

        Oyuncu Tarık Papuççuoğlu; "Selçuk Alagöz, çok yakın aile dostumdu. Birlikte büyüdük, birlikte eğlendik, birlikte o kadar çok anımız var ki... Son dönemde rahatsızlıkları onu iyice yordu ama müziğe olan sevgisinden hiçbir şey kaybetmedi. Gerçek bir müzik adamıydı, nurlar içerisinde yatsın" dedi.

        SELÇUK ALAGÖZ KİMDİR?

        5 Ağustos 1944'te İstanbul'da dünyaya gelen Selçuk Alagöz, Alman Lisesi'nin ardından İstanbul Üniversitesi'nde Ekonomi Bölümü'nde eğitim gördü. Sonrasında Turizm İşletme yüksek lisansını bitirdi. Kendi adını taşıyan orkestrası ve orkestranın solisti olan kız kardeşi Rana Alagöz ile birlikte müzik çalışmalarını sürdürdü.

        1970'te kardeşleri Rana Alagöz ve Ali Alagöz ile beraber Atina'da düzenlenen 3'üncü Appollonia Uluslararası Müzik Festivali'nde Türkiye'yi temsil etti. Alagöz, 23 adet 45'lik, 7 albüm (2 adet yurt dışında yayınlandı) ve 6 toplama albüme eser verdi.

        Birlikte 4 adet 'Altın Plak' kazandığı kardeşi Rana Alagöz ile seslendirdiği; "Kemerin Naftaları", "Kaleden İndir Beni", "Bahçelere Geldi Bahar", "Edremit Van'a Bakar", "Malabadi Köprüsü ve "Deliyim Seviyorum" ile özdeşleşti. Selçuk Alagöz, 1979'dan itibaren kardeşleri; Rana Alagöz, Ali Alagöz ve sonradan gruba dâhil olan Nilüfer Alagöz ile beraber düzenlediği turistik şovlarda 80 dilde şarkı söyledi. Müzik kariyeri yanı sıra vakıf ve dernek çalışmalarında faaliyetler gösterdi.

        Türk Kalp Vakfı İcra Kurulunda görev alan Selçuk Alagöz, POPSAV başkanlığı yanı sıra Müzik Yorumcuları Derneği (MÜYORBİR) kurucu başkanlığını yürüttü. Alagöz, ayrıca, Sigarayla Savaşanlar Derneği'ni kurdu. Selçuk Alagöz, 4 Ağustos 2010'da henüz küçük bir çocukken hayalini kurduğu 'İki Kez Yaşadım' adlı kitabını yayımladı.

        Selçuk Alagöz vefat etti
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