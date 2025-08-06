Selçuk Alagöz'un cenaze programı
Dün yaşamını yitiren usta müzisyen Selçuk Alagöz'un cenaze programı belli oldu
Yüksek tansiyon ve kalp ritim bozukluğu nedeniyle yoğun bakıma alınan Selçuk Alagöz, dün 81 yaşında hayatını kaybetti. Acı haber, Alagöz'ün yaş gününde geldi.
Selçuk Alagöz’ün cenazesi, bugün öğle vakti Turgutreis Merkez Camii’nde kılınacak namazının ardından İstanbul'a nakledilecek.
Merhum sanatçı için yarın saat 13.00'te İstanbul'daki AKM'de veda töreni düzenlenecek. Sonrasında Alagöz'ün cenazesi, Zincirlikuyu Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.