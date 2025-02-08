Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ), Akhisar ilçesi Selçikli Mahallesi'nin yıllardır süren su sorununa ilişkin çalışma başlattı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve CHP Akhisar İlçe Başkanı Hayriye Hacet ile birlikte mahalleye yaptığı ziyarette çalışmaya ilişkin bilgiler verdi.

Mahallenin su sorununu tamamen çözüme kavuşturduklarını belirten Başkan Zeyrek, su sorununun çözülmesine ek olarak, Selçikli ile Gökçeahmet arasındaki 8 kilometrelik yolun bakımının tamamlandığını, 2 kilometrelik yolun şarampol ve düzenleme çalışmalarının yapıldığını, önümüzdeki mayıs ayında ise Selçikli ve Yaykın arasındaki 10 kilometrelik yolun sathi kaplama işleminin bitirilerek hizmete açılacağını söyledi.

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Selçikli Mahallesi Muhtarı Münir Karaca da mahallede yıllardır süren içme suyu sorununun çözüldüğünü, derelerin temizlendiğini belirterek, Başkan Zeyrek ve ekibine teşekkür etti.