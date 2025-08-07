Habertürk
        Selcan Asyalı, kanseri atlattı - Magazin haberleri

        Selcan Asyalı, kanseri atlattı

        Şarkıcı Selcan Asyalı, iki yıldır mücadele ettiği kanseri atlattı. Selcan'ın kemoterapi tedavisi tamamlansa da önünde 4 yılık zorlu bir süreç daha bulunuyor

        Giriş: 07.08.2025 - 12:07 Güncelleme: 07.08.2025 - 12:34
        Kanseri atlattı
        Şarkıcı Selcan Asyalı, iki yıl önce meme kanserine yakalandı. Gördüğü kemoterapi tedavisinin yanı sıra vücudun başka bölgelerine sıçrama riski nedeniyle iki memesi alınan Asyalı, kanseri atlattı.

        Selcan Asyalı, iki yıllık mücadele sonunda kanseri atlatmış olmasının mutluluğunu yaşarken önünde 4 yıllık zorlu bir süreç daha olduğunu dile getirdi. Kullandığı ilaçların yan etkilerinin kendisini bir hayli zorladığını söyleyen Asyalı; "Buna da şükür. Evimde dinleniyorum, ilaçların yan etkilerinden dolayı aşırı yorgunluk oluyor, sokağa çok zor çıkıyorum. Olsun, bu günler de geçecek. Kanserin yinelenmemesi için 4 yıl ilaç kullanacağım. Kendimi iyi hissetmeye başladığımda işeme dönebileceğim. Herkes sağlığının kıymetini bilmesini tavsiye ediyorum" dedi.

