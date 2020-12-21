Selcan Asyalı, biten bir aşkın anlatıldığı yeni şarkısı 'Anladım ki'yi yayımladı. Asyalı, aşk hakkında "Aşkın ne suçu var? Yaşamayı beceremeyen insanlar yüzünden aşkın adı kötüye çıkmış" yorumunu yaptı

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Selcan Asyalı, yeni şarkısı 'Anladım ki'yi yaklaşık bir ay önce yayımladı. Asyalı, biten bir aşkın anlatıldığı şarkının ortaya çıkış hikâyesini, aşkın kendisi için ne ifade ettiğini ve pandemi sürecinden nasıl etkilendiğini anlattı.

Yeni şarkınız 'Anladım ki'nin ortaya çıkış hikâyesinden söz edebilir misiniz?

Yeni proje oluşturmak için şarkı arayışında olduğum bir dönmede sevgili Derya Bedavacıyla tanıştık. İkimiz de İzmir kökenli solistleriz, aramızda bir sinerji oluştu ve ortak dostlarımız olduğunu öğrendik. Sonra bana bir şarkı hazırlamasını rica ettim. Sağ olsun 'Anladım ki' ile nokta atışı yaptık. Şarkıyı ilk dinlediğimde okumaya karar verdim. Aranjesi Erhan Bayrağa ait. Erhan hocanın tarzımda ve kalitemde imzası vardır. Video klibimizi de Mustafa Özen çekti. Şarkının ruhunu yansıyan sadelikte bir klip olsun istedik.

Şarkı, biten bir aşkı anlatıyor. Sizce aşklar neden bitiyor?

İlişki içindeyken doğruyu yanlışı, haksızlığı ve ya ilgisizliği veya tam tersine bunların olumlularını da anlayamayabiliyoruz. Dikkatinizi çekiyorum; 'aşk değil, ilişki' diyorum. Aşkın ilişkiye evrilebilmesi ve zamana meydan okuması gerek. Ayrılık olduğunda da biraz zaman geçtikten sonra dışarıdan kendi yaşadıklarına bakabiliyorsun, İşte o zaman da ya 'iyi ki' ya da ya da 'keşke' diyorsun. Sonuçta 'anladım ki' diyorsun...



Peki siz ne anladınız?

Benim anladığım ömürlük bir birliktelik bulmanın çok zor olduğu ama hâlâ umudum var. Aşktan aradığımı değil ama ne istediğimi buldum. Aşkın ne suçu var? Yaşamayı beceremeyen insanlar yüzünden aşkın adı kötüye çıkmış. 'Ne seninle ne sensiz' gibi bir durum var. Bir şekilde herkes yaşadığından mutsuz. Biten ilişkinin ardından 'bir daha asla' diyor ama sonrasında hep denemeye devam ediyoruz. Ta ki bizim için doğru insanla karşılaşıncaya dek.

Aşk gerçekten bir gönül oyunu mu?

Aslında bu tam da Aşkım Kapışmak'lık bir soru. İnsan kendi olduğu gibi neyse, içinden geldiği gibi dolu dolu ve dürüst olduğunda duyguları istismara uğruyor. Hayat insana öğretiyor. Bunun sonucunda âşık olmak, gönlünü açmak zorlaşıyor. Her şeye rağmen gönül işleri çok motive edici. Aşk, gerçekten gönül oyunu. O küsmeler, barışmalar, cilveler...

Sizin için aşkın tanımı ve yaşanması için gerekli kriterler nelerdir?

Aşka belli başlı bir tanım getirmek zor bir şey kimyevi tanımını biliyoruz bir hastalık hali aslında. bence aşk insanların ruhunu sevgi ile yücelten bir duygu bunun içerisine içgüdüsel, tensel çekimler ve uyum girdiğinde de uzun süreli yaşanabilen bir duygu. Aşkın yaşanması için kriter yok bence daha doğrusu âşık olmak için kriter yok, ya olursun ya olmazsın. Gönül ferman dinlemiyor...

Biten bir aşk size bir ders verir mi? O dersten edindikleriniz bir sonraki aşka yansır mı?

Her ilişkinin kendi içinde dinamikleri var aşktan ders almak söz konusu değil bence ama şöyle bir şey oluyor bitmesine sebep olan ne ise bir önceki ilişkide sonraki ilişkide onun olmaması için çaba sarf ediyorsunuz. Ama biteceği varsa başka bir nedenden biter. Aslında aşktan değil de hayattan ders almakla alakalı galiba zamanla, yaşayarak öğreniyoruz, törpüleniyoruz, hoşgörülü olmayı sabırlı olmayı öğreniyoruz bunlarda yaşadığımız ilişkilere yansıyor.

Aşkta aradığınızı bulamadığınızı öğrendik. Peki işte aradığınızı buldunuz mu?

Evet. buldum. Sevdiğim kaliteli işlere imza atmanın rahatlığı ve gururunu yaşıyorum. Dönüp geriye baktığımda kalite ve vizyon görüyorum. Bu konuda hiç mütevazı olamayacağım. Elbette hedeflerim var. Hali hazırda iki tekli proje üzerine çalışıyorum. Birinin sözü ve bestesi bana ait. Bunların ardından bir cover albüm hazırlamayı planlıyorum.

Oyunculuk eğitimi almıştınız. Eğitiminizi kullanmayı düşünmüyor musunuz?

Aslında bütün kadınlar iyi oyuncudur. Kadınlar, çocuğuna yemek yedirmeye çalışırken, eşine - sevgilisine istediğini yaptırmak için kavgacı ya da cilveli olduğunda, çocukken babasından - annesinden bir şey istediğinde gerekirse rol bile yapar. Şimdi buradan ahkam kesip değerli oyuncuları ve hocaları gücendirmeyeyim ama oyunculuk da esas olan önce kendini inandırmaktır. Gerisi ise doğal yetenektir. Tabii ki eğitimini aldığım bir yeteneğimi hayata geçirmeyi çok istiyorum, bakalım zaman ne gösterecek.

Hakkınızda yapılan yorumlarda sesinizi başka şarkıcılara benzetiyorlar, siz benzetiyor musunuz?

Açıkçası ben pek benzetemiyorum ama benzer bazı özellikler muhakkak var ki insanların aklına o isimler geliyor. Hepsinin ortak özelliği dev sesler olmaları. Bu yüzden o yorumları iltifat kabul ediyorum.

Pandemi döneminde herkes bir şekilde maddi - manevi etkilendi. Sizde durumlar nedir?

Açıkçası benim için kriz 2018'de başladı. Yeni yeni toparlanıyordum, tam her şey iyi gidiyor derken konserler durdu. Benim de bu süreçte düşünecek, sorgulayacak çok zamanım oldu. Kendi adıma günlük koşuşturmaların içerisinde olayın özünü kaçırdığımı kendimi mutsuz edecek şeyleri başkalarını kırmamak adına yaptığımı fark ettim. Aslında felsefe bu değil miydi 'Sen mutluysan herkes mutlu'... Şu sıralar anneannem koronavirüs yüzünden yoğun bakımda ve entübe durumda. Onun iyileşmesi için dua ediyorum. Hepimizin hayatında bu dönemin derin izleri kalacak gibi, çok üzgünüm. Herkes için dua ediyorum elimden gediğince yardım da etmeye çalışıyorum. Maske, temizlik ve mesafe gerçekten hayati öneme sahip. Artık daha çok dikkat ediyorum.