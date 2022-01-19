Selanik'teki 'gizemli' sesin kaynağı bulundu

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Yunanistan'ın kuzeyindeki Selanik kentinin sakinlerini 5 haftadır rahatsız eden gizemli sesin kaynağı bulundu.

Aralık ayından bu yana neredeyse her gece, şehrin sakinleri sokağın zemininden duyulan anlayamadıkları, gizemli bir sese uyandılar.

Greek Reporter'da yer alan habere göre, Selanik Su İşleri Kurumu Başkanı Agis Papadopoulos, sesin en belirgin olduğu Meteora semtinden geçen su kaynağının rutin ayarından geldiğini söyledi.

SU BORULARINDA SORUN OLMADIĞI SÖYLENMİŞTİ

Selanik Su İşleri’nden temsilciler daha önce sesin su borularından gelmediğini ilişkin garanti vermişti. Papadopulos, sesin borulardan geçen su akışındaki anormallikten kaynaklandığını belirtti.

"Suyun borulardan bir dalga gibi aktığını hayal edin. Akışta bir tür anormallik varsa, su ile boru arasındaki temas ses üretebilir. Herhangi bir tıkanıklık yok." dedi.

SABAHIN ERKEN SAATLERİNE KADAR DEVAM EDİYOR

Ses şehrin birçok semtinde duyulabiliyordu, ancak en çok Kifisias ve Akropoleos caddelerinin kesiştiği bölgede duyuluyor.

Yunan basınına konuşan bölge sakinleri gizemli sesin 5 haftadır her gece gece başlayıp sabahın erken saatlerine kadar devam ettiğini belirtmişti.