Selanik'ten İzmir'e ilk feribot geldi

İzmir ile Yunanistan'ın Selanik şehri arasında yapılacak seferler kapsamında "Smyrna di Levante" adlı ilk ropax (araç ve yolcu taşıyan gemi) İzmir Limanı'na ulaştı.
Selanik'ten dün akşam hareket gemi sabah saatlerinde limana demir attı.
Üzerinde Türk ve Yunan bayrakları ile Türkçe ve Yunanca "İzmir- Selanik Dostluk Hattı" yazısı bulunan gemi ile 119 yolcu, 2 tır, 5 otomobil, 2 motosiklet geldi.
Seferleri gerçekleştirecek Levante Ferries denizcilik şirketinin Türkiye Temsilcisi Serap Biçer, gazetecilere iki şehir arasındaki gemi seferleri için sürecin 2016 yılında iki devlet nezdinde resmiyet kazanan süreçle başladığını kaydetti.
Deneme seferi nitelikli ilk gemi için gösterilen ilgiden duydukları memnuniyeti dile getiren Biçer, 160 metre uzunluğundaki geminin 948 yolcu, 315 otomobil ve 60 tır kapasitesine sahip olduğunu bildirdi.
Geminin esas faaliyetinin turizmden ziyade ticari olduğunu aktaran Biçer, "Kara yolu taşımacılığını deniz yolu taşımacılığına aktarabilmek amaçlanıyor. Hem karbon emisyon oranlarını azaltmak hem sınır kapılarındaki bekleme sürelerini kısaltmak hedefleniyor." diye konuştu.
Gemi üzerindeki "Dostluk hattı" ifadesinin geminin sadece ticari değil aynı zamanda turistik tarafını da gösterdiğini dile getiren Biçer, seferlerin tek gemiyle başladığını, yaz kış devam edeceğini, talebe bağlı olarak ikinci bir geminin de gündeme geleceğini söyledi.
Geminin kaptanı Christos Moraitis de İzmir'e ilk kez geldiğini, yolculuğun rahat geçtiğini anlattı.
İlk seferin yolcularından Mehmet Berberoğlu da İstanbul'da yaşadığını, kara yoluyla birkaç gün önce Selanik'e geçtiğini, seferi öğrenince gemiyle dönmek istediğini kaydetti.
Hattı deneyimlemekten keyif aldığını aktaran Berberoğlu, "Eşimle birlikte geldik. Müthiş bir gece geçirdik. Gemi muhteşem. Böyle bir feribot deneyimim hiç olmadı." diye konuştu.
Pazartesi, çarşamba ve cuma günleri saat 19.00'da Selanik'ten İzmir'e sefer yapacak ropax, salı, perşembe ve pazarları ise saat 19.00'da İzmir'den Selanik'e dönecek. 12-13 saat süren seferler için yolcu biletlerinin tek yönlü 80 avro, gidiş dönüş 150 avro olduğu belirtildi.
*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.
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