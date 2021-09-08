Konserlerine ara vermeden devam ediyor

HABERTURK.COM

Deniz kenarındaki konumu ile etkileyici bir atmosferde sevenleriyle özlem giderecek olan Selami Şahin, şarkılarını müzikseverler için seslendirecek. Eşsiz deniz manzarasının karşısında gerçekleşecek konser saat 21.00 itibariyle başlayacak.

Şahin, uzun bir aradan sonra müzikseverlere kapılarını açan Moda Kayıkhane sahnesinde her ay performanslarını sürdürecek.