'Beklenen Sensin' yayında

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"Beklenen Sensin"in sözleri ve müziği Selami Şahin'e ait olurken, şarkının düzenlemesi ise Aykut Gürel tarafından yapıldı.

Şahin'e projesinde, enstrümanlarıyla Fatih Ahıskalı, Cem Tuncer, Aykut Gürel, Gökhan Varol, Cengiz Ercümer ve Gündem Yaylı Grubu eşlik etti.

Mix ve mastering’i Emre Kıral tarafından hazırlanan şarkının kapak tasarımı Berkcan Okar, görsel iletişim tasarımı ise Onur Yılmaz imzası taşıyor.

"Beklenen Sensin", tüm dijital platformlarda yerini aldı.