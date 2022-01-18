Selami Şahin'den yeni albüm müjdesi!

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Usta sanatçı Selami Şahin, geçtiğimiz hafta sonu Mersin ve Adana konserleri ile dinleyicileriyle bir araya geldi.

Konserlerinin ilk durağı olan Mersin’de dondurucu soğuğa aldırış etmeden hayranları ile buluşan Şahin, kendisini izlemeye gelen 600 kişiden oluşan coşkulu kalabalık karşısında sevilen şarkılarını seslendirdi.

Hava şartlarının engel olamadığı konserde Selami Şahin, ayrıca senelerce yanından ayırmadığı Semi Jazz Orkestrası’nın 11. yılını kutladı.

Performanslarına hız kesmeden devam eden Selami Şahin, yeni albümünü müjdelediği Adana konserinde de sevenleri tarafından büyük bir coşku ile karşılandı.

"Selami Baba Türkiye'nin Babası" tezahüratları ile dakikalarca alkışlanan Şahin, şarkılarını burada yaklaşık 700 kişiden oluşan büyük bir hayran korosu eşliğinde seslendirdi.