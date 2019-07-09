* 35 senedir evliyiz hala benim için koşturuyor. Eşim konusunda çok şanslıyım. Ama o da şanslı... Her şeyime Didem hanım karar veriyor ama doğru karar veriyor.

* Çocuklarım bir mekan açtılar. Orada program yapacağım. Onlar artık büyüdüler. Onlara "insan ne ekerse onu biçer" dedim.