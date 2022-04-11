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Selami Şahin: Başıma darbe aldım saçımın bazı bölümleri çıkmıyor!

Selami Şahin geçirdiği kazayı anlattı: Başıma darbe aldım saçımın bazı bölümleri çıkmıyor!

Usta sanatçı Selami Şahin, hayatıyla ilgili bilinmeyenleri anlattı. Yıllar önce geçirdiği trafik kazası nedeniyle ölümden dönen Şahin, "Caddebostan'a giderken önümüze kamyon fırladı. Yanımdaki arkadaşım vefat etti. Elimi alnıma koyarak, başımı korumuşum, yoksa ölecektim. Kafama darbe yediğim için bir yerde saç var, bir yerde de yok" dedi

11.04.2022 - 18:25 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Türk müziğinin duayen sanatçısı Selami Şahin, Armağan Çağlayan'ın YouTube'da yayınlanan 'Dur Bi Dinle' adlı programına konuk oldu. Şahin, hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

  • 37 yıllık hayat arkadaşı Didem Şahin ile nasıl tanıştığını anlatan usta şarkıcı, eşinin ailesinin önce büyük zorluk çıkardığını söylerek "Biz sanatçıya kız vermeyiz' dediler. Üçüncü kez istemeye gittim, babası 'Bu adamı seviyor musun?' dedi. Cevap yok! 'Cevap vermediğine göre seviyor, verdim gitti' dedi."

  • Nişan yüzüklerini Zeki Müren'in taktığını anlatan Selami Şahin, oğlu Lider doğduğunda sanatçının hediye olarak 30 altın verdiğini belirtti.

  • "NEREDEYSE KOLUMU KESECEKLERDİ"

    Usta sanatçı, sohbetin bir bölümünde, 1980'li yıllarda geçirdiği trafik kazası sonrası hayata nasıl tutunduğunu da anlattı. Otomobiline kamyon çarptığını söyleyen Şahin, o korkunç anları şu sözlerle anlattı:

    Caddebostan'a giderken önümüze kamyon fırladı. Yanımdaki arkadaşım vefat etti. Elimi alnıma koyarak, başımı korumuşum, yoksa ölecektim. Neredeyse kolumu keseceklerdi. Lider bir yaşındaydı daha. Kafama darbe yediğim için bir yerde saç var, bir yerde de yok.

  • ÜÇ ÇOCUK BABASI

    Öte yandan Didem Şahin ile mutlu bir evlilik sürdüren Selami Şahin'in; Lider, Meryem İrem ve Emirhan adında üç çocuğu bulunuyor. 

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