"NEREDEYSE KOLUMU KESECEKLERDİ"

Usta sanatçı, sohbetin bir bölümünde, 1980'li yıllarda geçirdiği trafik kazası sonrası hayata nasıl tutunduğunu da anlattı. Otomobiline kamyon çarptığını söyleyen Şahin, o korkunç anları şu sözlerle anlattı:

Caddebostan'a giderken önümüze kamyon fırladı. Yanımdaki arkadaşım vefat etti. Elimi alnıma koyarak, başımı korumuşum, yoksa ölecektim. Neredeyse kolumu keseceklerdi. Lider bir yaşındaydı daha. Kafama darbe yediğim için bir yerde saç var, bir yerde de yok.