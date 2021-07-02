Kovid-19 dolayısıyla vatandaşların doğaya hasret kaldığını vurgulayan Demircan, "1,5 seneye yakındır ülkemiz ve dünya maalesef ki koronavirüs pandemi süreci yaşıyor. Türkiye'nin en uzun şelalesi olan Güzeldere şelalesini temizledik ve misafirlerimizin hizmetine güzel bir şekilde bıraktık."