Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Selahattin Yılmaz ve 2 avukata tutuklama istemi | Son dakika haberleri

        Selahattin Yılmaz ve 2 avukata tutuklama istemi

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Selahattin Yılmaz suç örgütüne yönelik başlattığı soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturmada gözaltına alınan Selahattin Yılmaz, Avukat Cem Duman, Avukat Semra Ilık ve Turgut Öner'in de aralarında bulunduğu 10 kişi tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberi..

        Giriş: 18.08.2025 - 17:49 Güncelleme: 18.08.2025 - 17:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Selahattin Yılmaz ve 2 avukata tutuklama istemi
        ABONE OL
        ABONE OL

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında liderliğini Selahattin Yılmaz isimli şüphelinin yaptığı silahlı suç örgütüne operasyon düzenlendi.

        Soruşturma kapsamında, Yılmaz ile birlikte hareket ettiği değerlendirilen aralarında 2 avukatın da bulunduğu toplam 14 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli Ankara, Antalya, Muğla ve Samsun'da 15 Ağustos tarihinde operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda örgüt lideri Yılmaz ile birlikte 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

        HAKİMLİĞE SEVK EDİLDİLER

        Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre yapılan ikamet aramalarında; 3 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatlı tabanca, 2 adet pompalı tüfek, 9 adet şarjör, 2 adet uzatılmış şarjör, 1 adet tambur, 2 adet seri atış aparatı, 1 adet çelik yelek, 383 adet fişek ve 12 adet kartuş ele geçirildi.

        Bugün de yapılan ifade alma işlemleri sonrası 10 şüpheli tutuklama istemi ile 4 şüpheli ise adli kontrol istemi ile sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Selahattin Yılmaz, Avukat Cem Duman, Avukat Semra Ilık ve Turgut Öner’in de aralarında bulunduğu 10 kişi tutuklamaya sevk edilirken, Ersan Diamond’ın sahibi Ersan Gülmez’in de arasında bulunduğu 5 şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest kalmaları talep edildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Adalet Bakanı Tunç'tan Hakan Çakır cinayetiyle ilgili açıklama
        Adalet Bakanı Tunç'tan Hakan Çakır cinayetiyle ilgili açıklama
        Bakan Işıkhan ile sendikalar 18.30'da görüşecek
        Bakan Işıkhan ile sendikalar 18.30'da görüşecek
        2. Minguzzi olayının ardından Prof. Dr. Arif Verimli: Tinerci çocukların yerini tetikçi çocuklar aldı!
        2. Minguzzi olayının ardından Prof. Dr. Arif Verimli: Tinerci çocukların yerini tetikçi çocuklar aldı!
        En düşük artış, en yüksek satış
        En düşük artış, en yüksek satış
        Beşiktaş'ta kanat haftası!
        Beşiktaş'ta kanat haftası!
        Terörsüz Türkiye'de komisyon virajı
        Terörsüz Türkiye'de komisyon virajı
        Hakan Çakır'ın babası Şahin Çakır Habertürk TV'ye konuştu
        Hakan Çakır'ın babası Şahin Çakır Habertürk TV'ye konuştu
        Çeyiz evinde kadın cinayeti!
        Çeyiz evinde kadın cinayeti!
        Navigasyon yanlış yönlendirdi... Peribacaları'na girdi!
        Navigasyon yanlış yönlendirdi... Peribacaları'na girdi!
        Galatasaray'da ayrılık zamanı!
        Galatasaray'da ayrılık zamanı!
        Kadın affedince, aleme giden kredi kusur sayılmadı
        Kadın affedince, aleme giden kredi kusur sayılmadı
        İşte ağustosun serin rüzgarlarının asıl sebebi
        İşte ağustosun serin rüzgarlarının asıl sebebi
        İnternette yüksek maliyet, düşük hız!
        İnternette yüksek maliyet, düşük hız!
        "Bizim için en önemlisi Dünya Kupası'na katılmak!"
        "Bizim için en önemlisi Dünya Kupası'na katılmak!"
        Türkiye'de sosyoekonomik seviyesi en yüksek il ve ilçeleri açıklandı
        Türkiye'de sosyoekonomik seviyesi en yüksek il ve ilçeleri açıklandı
        TikTok jargonu dünyaca ünlü sözlükte!
        TikTok jargonu dünyaca ünlü sözlükte!
        Ulusal Muhafızlar görevde: 68 kişi gözaltına alındı
        Ulusal Muhafızlar görevde: 68 kişi gözaltına alındı
        Dünyaca ünlü rolleri reddettiler!
        Dünyaca ünlü rolleri reddettiler!
        İsrail'de 1 milyonu aşkın kişi greve ve protestolara katıldı
        İsrail'de 1 milyonu aşkın kişi greve ve protestolara katıldı
        23 Ağustos Başak Yeniay'ının burçlara etkisi
        23 Ağustos Başak Yeniay'ının burçlara etkisi
        Habertürk Anasayfa