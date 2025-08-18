Selahattin Yılmaz ve 2 avukata tutuklama istemi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında liderliğini Selahattin Yılmaz isimli şüphelinin yaptığı silahlı suç örgütüne operasyon düzenlendi.

Soruşturma kapsamında, Yılmaz ile birlikte hareket ettiği değerlendirilen aralarında 2 avukatın da bulunduğu toplam 14 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli Ankara, Antalya, Muğla ve Samsun'da 15 Ağustos tarihinde operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda örgüt lideri Yılmaz ile birlikte 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

HAKİMLİĞE SEVK EDİLDİLER

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre yapılan ikamet aramalarında; 3 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatlı tabanca, 2 adet pompalı tüfek, 9 adet şarjör, 2 adet uzatılmış şarjör, 1 adet tambur, 2 adet seri atış aparatı, 1 adet çelik yelek, 383 adet fişek ve 12 adet kartuş ele geçirildi.

Bugün de yapılan ifade alma işlemleri sonrası 10 şüpheli tutuklama istemi ile 4 şüpheli ise adli kontrol istemi ile sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Selahattin Yılmaz, Avukat Cem Duman, Avukat Semra Ilık ve Turgut Öner’in de aralarında bulunduğu 10 kişi tutuklamaya sevk edilirken, Ersan Diamond’ın sahibi Ersan Gülmez’in de arasında bulunduğu 5 şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest kalmaları talep edildi.