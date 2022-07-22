Selahattin Demirtaş'a 8 yıl hapis istemi

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, dönemin Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'ı hedef gösterdiği gerekçesiyle 8 yıla kadar hapsi istendi.
Alınan bilgiye göre savcı, Ankara Bölge Adliye Mahkemesinin bozma kararının ardından yeniden Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen dava dosyasına esas hakkında mütalaayı sundu.
Mütalaada, sanık Demirtaş'ın, 7 Ocak 2020'de Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı başka bir davada savunma yaptığı sırada Yüksel Kocaman'ı hedef alan ifadeler kullandığı belirtildi.
Bu ifadelerin, "@DemirtasSavunma" isimli twitter hesabı üzerinden paylaşılarak geniş kitlelere ulaştırıldığına dikkat çekilen mütalaada, "Suça konu beyanların sosyal medyada paylaşıma sokulması hususları göz önünde bulundurulduğunda savunma hakkı sınırlarını aşacak şekilde terörle mücadelede etkin görev yapan kamu görevlisinin kimlik bilgilerini paylaşmak suretiyle örgüt mensuplarına hedef gösterme sonucunu doğuracak nitelikte beyanlarda bulunduğu, kovuşturma dosyasındaki içeriklerinden anlaşılmıştır." değerlendirmesi yapıldı.
Bu şekilde Yüksel Kocaman'ın birçok kez hedef gösterildiğine dikkat çekilen mütalaada Demirtaş'ın, "suç örgütlerinin korkutucu gücünden yararlanılarak tehdit etmek"ten 2 yıldan 5 yıla, "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek" suçundan ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
Demirtaş, esas hakkında savunma yapmak için 16 Eylül'de hakim karşısına çıkacak.
DAVANIN GEÇMİŞİ
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Demirtaş'ın Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davada Kocaman'a yönelik ifadeleri nedeniyle dava açtı.
Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesince 28 Mayıs 2021'de görülen karar duruşmasında Demirtaş, "terörle mücadelede görev alan kamu görevlisini hedef göstermek" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Mahkeme, "suç örgütlerinin korkutucu gücünden yararlanılarak tehdit etmek" suçundan ise hüküm kurulmasına yer olmadığına karar verdi.
Dosyanın kanun yolu incelemesini yapan Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21. Ceza Dairesi, yerel mahkemece "suç örgütlerinin korkutucu gücünden yararlanılarak tehdit etmek" suçuna ilişkin, yasada belirtilen geçerli bir hüküm kurulmadığı gerekçesiyle kararı esastan bozdu.
Bunun üzerine dosya yeniden Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesine geldi.
*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!