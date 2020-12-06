Fenerbahçe Kulübü Yöneticisi Selahattin Baki, 2-0 kazandıkları Yukatel Denizlispor maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
"GERGİN BİR MAÇ OLDU"
Teknik direktörleri Erol Bulut ve oyuncuları galibiyetten ötürü kutlayan Baki, "Psikolojisi gergin yüksek bir maç oldu. Maçı almayı başardık. Böyle maçları kazanmak önemli. Galipken de bazı şeyleri dile getirmek gerekiyor. Bugün o günlerden bir tanesi ve çok da önemli bir gün. Konyaspor maçı itibariyle Fenerbahçe aleyhine olan rakiplerin lehine olan pozisyon taktirlerindeki dengeler tamamen şaştı. Bu dozaj artarak devam ediyor. Her hafta konuşuyoruz iyi anlaşmaya çalışıyoruz. Yönetime geldiğimizden beri iyi mesajlar vermeye çalışıyoruz. Ama artık burada gerçekten hakem camiasındaki başıboşluğa dur demek gerekiyor. Bizler hatayla art niyet arasındaki farkı görebilecek insanlarız. Birazcık futbol izleyen insanlar bu maçta olanlarını hata olarak yorumlayamazlar. Kalecimize altı pasta yapılan bir hareket var. Aleyhimize penaltı veriliyor, inanılır gibi değil. Serdar'ın sadece 'top kafamdan elime çarptı' demesiyle bir sarı kart görüyor. Bana göre VAR'da penaltı verince ikinci sarının bence yolunu yaptı. Ben böyle düşünüyorum" dedi.
"ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYSUN"
MHK Başkanı Serdar Tatlı'ya çağrıda bulunan Baki, "Hakem hiyerarşisinde en yüksekte olan kişi, sayın Serdar Tatlı'nın artık topa girmesi gerektiğini düşünüyorum. Böyle garip garip atamalar garip garip röportajlar, son zamanlarda garip garip kararlar. Özellikle Fenerbahçe aleyhine. Son derece sessiz sakin olayları uzaktan izleyen bir MHK. Dolayısıyla bu saatten sonra gerçekten kendisi elini taşın altına koysun. Ortaya çıksın, kendi aralarında toplantı mı yapar, canlı yayına bağlanıp, futbol kamuoyunun yüreğine su serpecek, içimizi ferahlatacak açıklamalar mı yapar? Artık kesinlikle bu düzenin böyle gitmeyeceği aşikardır. Bu konuda adım atmayı düşünüyoruz. Artık dozaj artıyor, biz ortam gerilmesin. Dünyada problem var. Ülkemizde kendimize ait problemler var. Ekstra problem yaratmak istemiyoruz. Onun için diyalog yolunu seçtik. Fenerbahçe defalarca test edildi. Galip gelmiştir. Onun için biz yoruluruz ama mücadeleyi Fenerbahçe olarak bırakmayız. Lütfen bunu herkes bilsin. Sayın Serdar Tatlı'nın artık burada gerçekten kendi hakem grubuna ayar çekmesi gerekiyor. İşin tadı kaçıyor. Böyle futbol olmaz" diye konuştu.
"CİDDİ ANLAMDA İNFİAL VAR"
Basın mensupları tarafından Galatasaraylı futbolcu Mbaye Diagne'nin dün yaşanan el pozisyonu ile Valencia'nin pozisyonunu karşılaştırması istenen Salahattin Baki, "Büyük farklılıklar olduğunu düşünüyorum. Denge şaştı. Artık futbol yorumcularının söylemlerine kulak vermek gerekiyor. Az önce baktım. Ciddi anlamda infial var Türk futbol yorumcularında" şeklinde konuştu.
"FUTBOLUN DOĞASINDA VAR"
Protokol tribününde çıkan olayla ilgili açıklamalarda bulunan Baki, "Hafta içi Denizlispor tarafından yapılan sosyal medya paylaşımıyla alakası yok. Futbolun doğasında var diyelim. Protokolde olmaması lazım ama çok büyütülecek bir şey yok. Saman alevi gibi orada parladı. Daha sonra ise söndü" ifadelerini kullandı.
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