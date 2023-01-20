"Hocamızı ve takımımızı yıpratak durumlardan kaçınsınlar. Zajc, Altay ve Valencia ile masadayız, bir sorunumuz yok. Gayet olumlu gidiyor. İddia edilen bu senaryoları okudum. Bir tane oyuncumuz kendisi gelmemiş, menajerini yollamış, Avrupa'ya giderim falan. Hiç böyle bir şey yaşanmadı. Yakında kamuoyuna açıklarız işleri bitirince."

"SOL BEK VE STOPER İSTEDİ"

"Hocamız sadece 1 stoper ve 1 sol bek istedi. Ancak, yabancı sınırı var. U21 limitine uygun birini bulursak değerlendireceğiz. Bizler buraya kendi PR'ımız için gelmedik, Fenerbahçe'ye hizmet için geldik. Konuştuğumuz futbolcular var. İsimlerini saklı tutuyoruz. Olursa olur."

ABOUBAKAR AÇIKLAMASI

"Aboubakar konusu gerçekten olacak iş değil. Ne 1 kere konuştuk, ne nabız yokladık, ne menajerini aradık, ne yazılı, ne 1 whatsapp mesajı. Hele ki Suudi Arabistan'dan birine talip olursak alırız. Oradaki kontaklarımızı biliyorsunuz. Anaokulu değil burası. Rakibimiz incinmesin falan. Dikkat edeceğimiz olay şu olabilir, rakip sonuna gelir, kontak kurmayız. Suni gündem bu. Başkanımızı ve yönetimimizi aciz göstermek isteyen bir güruh var. Bir oyuncuya talipsek kulübüyle, menajeriyle, kendisiyle masaya otururuz. Şartlarımızı kabul ediyorsa alır getiririz. Lütfen taraftar bu suni gündemin peşine takılmasın."

HAJI WRIGHT SÖZLERİ

"Antalyaspor cephesi, Haji Wright için açıklama mı yapmış? Bizim forvet ihtiyacımız yok. Kadro ortada. 5 tane forvetimiz var."