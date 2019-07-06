06 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Selahaddin Menteş kimdir? sorusu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın atama kararının ardından gündeme geldi. Selahaddin Menteş, Adalet Bakan Yardımcılığı'ndan Anayasa Mahkemesi Üyeliği’ne (AYM) atandı. Selahaddin Menteş'in hayatından detaylar haberimizde.
SELAHADDİN MENTEŞ KİMDİR?
3 Ekim 1970 tarihinde Malatya’ da doğdu. ilk, orta ve lise eğitimini sırasıyla Elazığ ili Sivrice İlköğretim Okulu, Sivrice Ortaokulu ve Sivrice Lisesinde tamamladı.
1988 yılında girdiği Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1994 yılında mezun oldu.
1995 yılı Eylül ayında Elazığ Adli Yargı Hâkim Adayı olarak kamu görevine başladı. Stajını bitirdikten sonra 1998 yılında Denizli Buldan hâkimi olarak atandı. Buldan da ki görevinden sonra Eskişehir-Han, Adıyaman-Gölbaşı hâkimi olarak görev yaptı. Bu görevleri sırasında Kadastro Mahkemesi, Sulh Hukuk Mahkemesi, Asliye Ceza Mahkemelerinde çalıştı.
2006 yılında Diyarbakır’da CMK 250 maddeyle yetkili Ağır Ceza Mahkemesinde üye hâkim olarak görev yaptı.
2010 yılında Diyarbakır 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı ve Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı görevlerini 2012 Haziran ayına kadar yürüttü.
2012 Yaz Kararnamesi ile Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına atandı.
2013 yılında Mazeret Kararnamesi ile Ankara Adliyesine atandı.
2014 Şubat-Mayıs 2017 tarihleri arasında müsteşar yardımcılığı, Mayıs 2017-Ekim 2017 tarihleri arasında Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Başkanlığı yaptı.
18 Ekim 2017 - 21 Temmuz 2018 tarihleri arasında Müsteşar olarak görev yaptı.
21 Temmuz 2018 tarihinde Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı görevine getirildi.
Selahaddin Menteş, 6 Temmuz 2019 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kararıyla Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeliğine seçildi.
Menteş, evli ve iki çocuk babasıdır.
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