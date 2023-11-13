Kudüs Fatihi Selahattin Eyyubi dizisi oyuncu kadrosu ve konusu
TRT 1'in yeni dizisi Kudüs Fatihi Selahattin Eyyubi, 13 Kasım'da ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Başrollerini Uğur Güneş ve Dilin Döğer'in paylaştığı dizi asırlar önce Kudüs'ü işgalden kurtaran Selahaddin Eyyubi'nin hikayesini konu alıyor. Dizi severler için Selahaddin Eyyubi oyuncuları ve karakterlerini bir araya getirdik. İşte, Selahaddin Eyyubi dizisi konusu ve oyuncu kadrosu...
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Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisi konusu ve oyuncuları gündemdeki yerini aldı. Dizinin yapımcılığını Akli Film ve proje tasarımını Emre Konuk'un üstleniyor. Yönetmen koltuğuna Sedat İnci'nin otururduğu Selahaddi Eyyubi dizisinin senaryosunu ise Serdar Özönalan kaleme alıyor. İşte, dizinin konusu, oyuncu kadrosuna ilişkin bilgiler...
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KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ DİZİSİ KONUSU
Haçlı istilalarının İslam Alemini kasıp kavurduğu 12.yy da Müslümanlar arasındaki birlik ve düzen bozulmuş, başta mukaddes şehir Kudüs olmak üzere birçok İslam toprağı Haçlıların eline geçmiştir. Selahaddin, “Cihana adalet Kudüs’e hürriyet” anlayışıyla yetişmiş, bu uğurda Haçlılar ile cenk eden Zengi Devleti himayesindeki Serhad Gazileri’nin başıdır. Tapınak Şövalyeleri, Kudüs’ün kilidi olan Askalan şehrini kuşatırlar. Askalan düşerse Kudüs güçlenecek, Zengi toprakları da tehlike altında olacaktır.
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Selahaddin buna engel olmak için Askalanlılar’a yardım etmek ister. Fakat büyük bir sorun vardır: Askalanlılar, Zengilere düşmandır. Bu sebeple devlet divanından Selahaddin’e izin çıkmaz. Fakat Selahaddin divan kararına rağmen Askalanlılar’a yardıma gider. Selahaddin’i şimdi zorlu engeller bekliyordur. Bu zorlu savaşın ortasında Askalan emirinin kızı Süreyya ile aralarında sevda kıvılcımı tutuşur. Fakat bu savaşta birlik olsalar da ikisi de düşman taraftadır. Yüreklerine düşen sevda kıvılcımı büyüyecek midir yoksa bu savaş düşmanlıkları daha da mı alevlendirecektir? Selahaddin, Askalan’ı kurtarıp hedefine ulaşabilecek midir? Devletin ve sultanın emrini çiğneyip Askalan’a gittiği için cezalandırılacak mıdır?
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KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ OYUNCU VE KARAKTERLERİ
Uğur Güneş (Selahaddin Eyyubi)
Dilin Döğer (Süreyya)
Mehmet Ali Nuroğlu (Nureddin Zengi)
Kaan Çakır (Nusreddin)
Hakan Vanlı (Emir Reyhani)
Ali Erşan Duru (Turanşah)
Erdinç Gülener (Ömer Mella)
Ekin Türkmen (Melike)
Tuvana Türkay (Viktoria)
Murat Han (Gabriel)
Buse Varol (Zümrüt)
Seda Yıldız (Necmeddin Eyyub)
Zeynep Kumral (Fatma)
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Ece Özdikici (Berra)
Sezgin Erdemir (Şirkuh)
Doğan Bayraktar (Ahmed)
Özgür Cem Tuğluk (Pars)
Yıldırım Gücük (Mansur)
Kaan Uluca (Baldvin)
Sezgin Uzunbekiroğlu (Esma)
Baran Andıç (Ali)
Alou Traore (İbrahim)