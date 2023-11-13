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        Haberler Televizyon Selahaddin Eyyubi dizisi nerede çekiliyor? TRT 1 dizisi Selahaddin Eyyubi nerede ve hangi şehirde çekiliyor?

        Selahaddin Eyyubi nerede çekiliyor? TRT 1'in Selahaddin Eyyubi dizisi hangi şehirde çekiliyor?

        Selahaddin Eyyubi'nin nerede çekildiği merak konusu oldu. Selahaddin Eyyubi bu akşam ilk bölümüyle ekranlara gelecek. Başrollerini Uğur Güneş ve Dilin Döğer'in paylaştığı dizinin izleyicileri "Selahaddin Eyyubinerede çekiliyor?" sorusuna yanıt arıyorlar. İşte Selahaddin Eyyubi dizisi çekildiği şehir ve yer hakkında detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.11.2023 - 19:05 Güncelleme: 13.11.2023 - 19:05
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        • 1

          Yönetmen koltuğuna Sedat İnci'nin oturduğu Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisinin çekim mekanları araştırılıyor. Yapımcılığını Akli Film'in yaptığı ve Kudüs'ü işgalden kurtaran Selahaddin Eyyubi'nin hayat hikayesini konu alıyor. Peki, Selahaddin Eyyubi nerede çekiliyor? İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...

        • 2

          SELAHADDİN EYYUBİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

          Selahaddin Eyyubi dizisi Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çekiliyor. Dizinin çekimleri yaklaşık 60 dönümlük bir arazinin üzerine inşa edilen bir platoda gerçekleştiriliyor.

        • 3

          KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ DİZİSİ KONUSU

          Haçlı istilalarının İslam Alemini kasıp kavurduğu 12.yy da Müslümanlar arasındaki birlik ve düzen bozulmuş, başta mukaddes şehir Kudüs olmak üzere birçok İslam toprağı Haçlıların eline geçmiştir. Selahaddin, “Cihana adalet Kudüs’e hürriyet” anlayışıyla yetişmiş, bu uğurda Haçlılar ile cenk eden Zengi Devleti himayesindeki Serhad Gazileri’nin başıdır. Tapınak Şövalyeleri, Kudüs’ün kilidi olan Askalan şehrini kuşatırlar. Askalan düşerse Kudüs güçlenecek, Zengi toprakları da tehlike altında olacaktır.

        • 4

          Selahaddin buna engel olmak için Askalanlılar’a yardım etmek ister. Fakat büyük bir sorun vardır: Askalanlılar, Zengilere düşmandır. Bu sebeple devlet divanından Selahaddin’e izin çıkmaz. Fakat Selahaddin divan kararına rağmen Askalanlılar’a yardıma gider. Selahaddin’i şimdi zorlu engeller bekliyordur. Bu zorlu savaşın ortasında Askalan emirinin kızı Süreyya ile aralarında sevda kıvılcımı tutuşur. Fakat bu savaşta birlik olsalar da ikisi de düşman taraftadır. Yüreklerine düşen sevda kıvılcımı büyüyecek midir yoksa bu savaş düşmanlıkları daha da mı alevlendirecektir? Selahaddin, Askalan’ı kurtarıp hedefine ulaşabilecek midir? Devletin ve sultanın emrini çiğneyip Askalan’a gittiği için cezalandırılacak mıdır?

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram

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